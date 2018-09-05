Ставропольская легкоатлетка Мария Абакумова дисквалифицирована на четыре года за допинг

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-05T13:21:27+03:00

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Ставропольскую легкоатлетку Марию Абакумову дисквалифицировали на четыре года за допинг. По сообщению Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), это было сделано после перепроверки проб метательницы копья с Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионате мира-2011 в Тэгу.

В сообщении отмечается, что дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с 18 мая 2016 года, поэтому в большой спорт она сможет вернуться уже через два года.

На данный момент аннулированы все результаты 32-летней Абакумовой, которых она добилась в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Ставропольчанку лишили серебряной олимпийской медали из Пекина, которую она завоевала в 2008 году, в также золота с чемпионате мира в Тэгу, проходившего в 2011 году.

Мария Абакумова подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета, но она была отклонена.

Сейчас легкоатлетка счастлива в браке и воспитывает троих детей. Младший сын родился всего семь месяцев назад. Несмотря на это, первый тренер спортсменки Ирина Комарова уверена, что та сможет вернуться в легкую атлетику, если захочет.

- Разговоры об этом идут давно, а отстранили ее еще в прошлом году. У нее сейчас две дочки-близняшки и мальчик родился. Думаю, у Марии все хорошо. Она родила ребенка и уже через месяц вовсю бегала и занималась. Поэтому, возможно и вернется еще в спорт. У нее настолько большой потенциал, что его хватит еще лет на десять, - отметила тренер.