2018-09-05T12:22:14+03:00
Общество

Сулейман Керимов хочет купить "Детский мир"

Дагестанскому миллиардеру эта сделка может принести 530 млрд рублей
Михаил ЮЖНЫЙ
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Сулейман Керимов хочет купить "Детский мир"Сулейман Керимов хочет купить "Детский мир"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бизнес-структуры сенатора Сулеймана Керимова могут приобрести контрольный пакет сети "Детский мир" у нынешнего владельца - АФК "Система" предпринимателя Владимира Евтушенкова.

По предварительным данным, за контроль над "Детским миром" дагестанский миллиардер должен будет заплатить порядка 45 млрд рублей. Покупка магазина позволит Керимову занять примерно четверть отечественного рынка детских игрушек и товаров с годовым оборотом в 530 млрд руб.

Сторона Сулеймана Керимова пока официально не потверждает информацию о переговорах по поводу столь крупной сделки. Есть также данные, что на контрольную долю в "Детском мире" помимо Сулеймана Керимова имеются еще семь возможных претендентов, сообщает "Коммерсант".

Ранее, Сулейман Керимов ранее находился под домашним арестом во Франции. Его обвиняли в неуплате налогов на крупную сумму при покупке шикарной недвижимости в Ницце. Однако все обвинения с российского сенатора были сняты и он вернулся на родину.

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