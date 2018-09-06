2018-09-06T12:01:33+03:00
Происшествия

Бандиты из Ингушетии похитили бизнесменов и прострелили им ноги ради выкупа в 10 млн рублей

Силовикам удалось задержать всех преступников [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Бандитов удалось задержатьБандитов удалось задержатьФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Банда преступников из Ингушетии устроила похищение предпринимателей в Московской области. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственном управлении СКР, пятеро злоумышленников решили сорвать большой куш и для этого напали на двоих бизнесменов в Щелково. Их посадили в автомобиль и увезли из города.

Они вывезли мужчин в Балашиху, где и удерживали в одном из жилых домов. Чтобы доказать серьезность своих намерений, пленникам прострелили ноги из травматического оружия и заставили звонить родственникам, чтобы те перечислили выкуп.

Банда состояла из уроженцев Ингушетии Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Банда состояла из уроженцев ИнгушетииФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По задумке похитителей, каждый предприниматель должен был перечислить им по полмиллиона рублей и выдать долговые расписки за выполнение строительных работ на сумму более 10 миллионов руб. Кроме того, злоумышленники забрали машины премиум-класса и перевели себе деньги из мобильных банков своих жертв.

В итоге одному из предпринимателей удалось сбежать, а второго похитители сами отправили за деньгами. Благодаря этому, силовики задержали всю банду. Оказалось, что один из преступников - 21-летний житель Московской области,а еще четверо - жители Ставрополья в возрасте от 26 до 34 лет. Все они были неоднократно судимы ранее. При этом следователи отмечают, что все члены банды являются уроженцами Ингушетии.

У преступников было обнаружено оружие Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

У преступников было обнаружено оружиеФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сейчас преступники заключены под стражу. Во время обыска у них были обнаружены документы на похищенные машины, травматический, пневматический и сигнальный пистолеты.

Против членов банды возбуждены уголовные дела за похищение и вымогательство.

Банда из Ингушетии похищала бизнесменов в Москве.Преступников задержали полицейские

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