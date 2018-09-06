2018-09-06T15:30:49+03:00
Общество

Ингушская семья признана самой богатой в России

Состояние Гуцериевых Forbes оценивается почти в 6 млрд долларов
Михаил ЮЖНЫЙ
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Ингушская семья признана самой богатой в РоссииИнгушская семья признана самой богатой в России
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Семья из Ингушетии вновь стала богатейшей в России согласно опубликованному списку Forbes.

Как передает издание, общее финансовое состояние семьи Гуцериевых сейчас оценивается в $5,97 млрд. Правда в состав семьи издание уже не включило бизнесмена Микаила Шишханова, племянника Михаила Гуцериева и бывшего владельца Бинбанка. Он передал свои активы в финансовом учреждении другим компаниям.

Есть в списке Forbes и бизнесмены из Дагестана, совладельцы группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. С прошлого года они заметно обеднели: опустились с пятой строчки рейтинга на девятую. Их совокупное состояние Forbes оценил в $1,4 млрд (годом ранее — в $1,75). Братья, напомним, в начале года стали фигурантами громкого уголовного дела о крупной финансовой растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Оба предпринимателя сейчас находятся под арестом.

Также в списке богатейших семей России от Forbes есть еще люди с Северного Кавказа. Это уроженцы Чеченской Республики, президент группы «Альянс» Муса Бажаев с племянником Дени и братом Мавлитом ($1,41 млрд).

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