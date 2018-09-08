Пенсионную реформу решили смягчить для жителей Дагестана

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-08T11:32:59+03:00

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В Дагестане по рекомендации Владимира Васильева предложили смягчить грядущую пенсионную реформу для жителей республики. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе правительства региона.

На состоявшемся на днях брифинге по вопросам подготовки к введению реформы обсудили меры для смягчения мер, предложенных в проекте. Так, первостепенным члены профильных комитетов посчитали возможность смягчения принятых мер.

— На сегодняшний день понятно, что альтерyаnивы реформе нет. Пенсионный возраст был установлен в прошлом веке и изменения действительно необходимы, нравится это кому-то или нет, — заявил председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов.

Очень важным спикер народного собрания посчитал меры, предполагающие более ранний выход на пенсию для представителей многодетных семей.

— Матери в таких семьях смогут получить пенсию раньше. Женщины с пятью детьми, смогут выйти на пенсию в 50 лет. Если в семье 4 ребенка – в 56 лет, трое детей – в 57 лет. Это очень важно для Дагестана, учитывая количество многодетных детей, — отметил Шихсаидов.

Кроме того, проект общего смягчения реформы, предложенный в Дагестане предусматривает введение понятия «предпенсионный возраст». Женщины попадут в эту категорию с 55, мужчины — с 60 лет. Идея правительства республики состоит в том, чтобы сохранить для данной группы населения все льготы, полагающиеся пенсионерам.

— Таким образом в 2019 году все жители Дагестана, по достижению этого возраста получат социальные льготы. При этом не важно, получат они при этом статус пенсионера, или нет, — сообщил председатель правительственного комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов.

Законопроект, предусматривающий все эти изменения будет внесён на рассмотрение в парламент республики 27 сентября.

Напомним, что ранее о подобном способе смягчения реформы задумались в Чечне. Рамзан Кадыров лично распорядился оставить ряд льгот для пожилых людей.

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