2018-09-08T19:18:27+03:00
Политика

Рамзан Кадыров приказал уточнить границы между Чечней и Ингушетией

Для этого будет создана специальная экспертная комиссия
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров хочет уточнить границы Чеченской РеспубликиРамзан Кадыров хочет уточнить границы Чеченской РеспубликиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чеченской Республики приказал решить спорные вопросы и установить официальную границу между регионом и близлежашей Ингушетией. Текст документа с подписью Рамзана Кадырова опубликован на официальном сайте правительства Чечни.

— [Комиссия создана] в целях создания условий для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для определения (уточнения) местоположения и установления административной границы Чеченской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и разрешения спорных вопросов, — гласит текст приказа главы республики.

Легко понять, что спорной территорией, вопрос принадлежности которой постоянно поднимается с момента образования Российской Федерации, является Сунженский район, разделённый между Чечнёй и Ингушетией. Официальная граница между субъектами была проведена ещё во времена СССР, в далёком 1934 году. С тех пор к территории Чечни, согласно документу, подписанному в 2003 году Ахматом Кадыровым и Муратом Зязиковым, отошли станица Ассиновская и село Серноводское. Однако в 2005 году исполнявший тогда обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что на карте Ингушетии «находится ещё несколько населённых пунктов, исконно принадлежавших Чечне». Тогда Кадыров заявлял, что чеченцы должны быть полноправными хозяевами этой земли.

Особенно остро вопрос был поднят в 2013 году, когда по приказу Кадырова результаты работы подобной комиссии были переданы в Москву. В документе значилось, что Чечне должен принадлежать ряд муниципальных образований на территории Ингушетии, а чуть позже к ним добавился населённый пункт Аршты. Это вызвало крайнее негодовании у главы республики Юнус-Бека Евкурова и спровоцировало конфликт между главами регионов. В результате вопрос спорной территории так и не был решён.

Теперь эту задачу должен решить возглавивший новую комиссию председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

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