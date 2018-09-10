На Ставрополье по итогам выборов все депутатские кресла заняли представители одной партии

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-10T12:34:40+03:00

Все мандаты разобрали кандидаты от "Единой России" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, 9 сентября в стране прошел Единый день голосования

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Выборы в органы местного самоуправления проходили в 5 муниципалитетах Ставрополья: селе Петропавловском (Арзгирский район), Барсуковском сельсовете (Кочубеевский район), городе Буденновск, Благодарненском и Нефтекумском горокругах. В последних трех - довыбирали одного депутата по одномандатному округу.

Евгений Демьянов об итогах выборов на Ставрополье 00:00 00:00

Участвовали 4 политические партии: "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР" и "Общественная организация политической партии "Возрождение аграрной России".

По итогам выборов все 23 мандата получили единороссы.

- Самая высокая явка составила 62% в Нефтекумском городском округе на дополнительных выборах депутата, а самая низкая в Буденновском районе - 26%, - рассказал "КП" Председатель избиркома СК Евгений Демьянов.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года.