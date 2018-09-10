В Кисловодске появился пятиметровый Солженицын

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-10T13:15:50+03:00

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В Кисловодске устанавливают памятник к 100-летию Александра Солженицына. Скульптуру изготовил и подарил городу автор знаменитой "Слезы скорби" в США и Стелы на Поклонной горе в Москве - Зураб Церетели.

Пятиметровый Александр Исаевич уже стоит на улице Вокзальной в историческом центре Кисловодска недалеко от дома, в котором Солженицын вырос.

Споры о творческом наследии Александра Исаевича не утихают по сей деньФото: Евгения СОКОРЕВА

Скульптуру оценили по-разному. Критики увидели в ней "Апостольский" мотив и живые встречи Церетели с писателем, а обыватели, как скромные ценители прекрасного - инопланетянина, царевну-лягушку, рептилию и т.д.

Напомним, новость о появлении в городе скульптуры в честь лауреата Нобелевской премии по литературе и диссидента, порицавшего все советское, прогремела с месяц назад.

Нужно ли устанавливать памятник Солженицыну в Кисловодске? 00:00 00:00

Соответствующее решение местной Гордумы и администрации Кисловодска понравилось не всем и общественники пытались обжаловать его через пикеты и петиции. Против идеи высказывались тогда и в краевой Думе Ставрополья:

- Я родился в СССР и мои родители работали на производстве и служили своей державе, а он только критиковал советский строй и советский людей, - рассказывал "КП" депутат Думы Ставропольского края шестого созыва Николай Новопашин . - Проблем всегда много в любой стране, но нельзя позволять себе оскорблять людей, политический строй и страну, потому что ты являешься ее частью.

Инициаторы установления памятника не спорили с идейными противниками, а только объясняли - писатель может вам не нравится, но он получил "Нобеля" и родился здесь, а значит мы должны увековечить его память. В частности, так говорил зампред городской Думы Кисловодска Андрей Иванов:

- Он почетный гражданин города Кисловодска и лауреат Нобелевской премии. Да, творчество неоднозначно и мировоззрение его уникально, как и отношение к тем или иным событиям - но это право каждого. К тому же, место у монумента станет еще одной зоной отдыха и курортной точкой притяжения, что в этом плохого? Кто-то считает его отступником и предателем, а кто-то генератором интересных мыслей. Все мнения имеют право на жизнь, - ответил несогласным Иванов.

Кстати, при обсуждения возможного появления скульптуры в эфире "Комсомольская правда - Ставрополь" мы спросили у слушателей, нужен Кисловодску бронзовый Александр Исаевич Солженицын или нет. Мнения разошлись. Одни назвали его талантливым писателем и борцом за демократию и свободу - а значит человеком достойным для здорового общественного интереса, другие - Иудой, врагом России и бумагомарателем, память о котором беречь не стоит.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: ДОСЬЕ KP.RU

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