2018-09-10T14:08:26+03:00
Происшествия

Невеста и свекровь устроили стрельбу на свадьбе в Дагестане

Жениху оружия так и не дали [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Невеста уверенно расстреляла обойму. Фото: скриншот видео vk.com/atypicalmakhachkalaНевеста уверенно расстреляла обойму. Фото: скриншот видео vk.com/atypicalmakhachkala
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В Дагестане вновь стреляли на свадьбе. Вот только в этот раз оружие в руки взяли не накаченные мужчины из кортежа молодоженов, а хрупкие женщины.

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором счастливый жених выводит под руку из дома свою возлюбленную. По кавказским традициям, у девушки закрыто лицо плотной вуалью. Неожиданно, невесте вручают огнестрельный пистолет и она открывает стрельбу в воздух. Пользователи в социальных сетях отметили, что стреляет героиня видео вполне профессионально.

На этом необычные моменты свадьбы не заканчиваются: следующей решила пострелять будущая свекровь. Пожилая женщина также выпустила несколько пуль в воздух, изрядно оглушив гостей, которые стояли неподалеку.

А вот жениху оружие так и не дали. Комментаторы в социальных сетях написали, что таким образом женщины решили показать, кто будет настоящим хозяином в доме.

Впрочем, практически никто из тех, кто посмотрел видео, не высказал неодобрения по отношению к стрельбе на свадьбе. Многие просто отметили, что только так и вступают сейчас в брак в Дагестане. И посочувствовали женщинам, которые теперь могут быть задержаны полицией.

В Дагестане женщины устроили стрельбу на свадьбе .Мужчины с радостью давали им оружие

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