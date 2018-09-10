Невеста и свекровь устроили стрельбу на свадьбе в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-10T14:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане вновь стреляли на свадьбе. Вот только в этот раз оружие в руки взяли не накаченные мужчины из кортежа молодоженов, а хрупкие женщины.

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором счастливый жених выводит под руку из дома свою возлюбленную. По кавказским традициям, у девушки закрыто лицо плотной вуалью. Неожиданно, невесте вручают огнестрельный пистолет и она открывает стрельбу в воздух. Пользователи в социальных сетях отметили, что стреляет героиня видео вполне профессионально.

На этом необычные моменты свадьбы не заканчиваются: следующей решила пострелять будущая свекровь. Пожилая женщина также выпустила несколько пуль в воздух, изрядно оглушив гостей, которые стояли неподалеку.

А вот жениху оружие так и не дали. Комментаторы в социальных сетях написали, что таким образом женщины решили показать, кто будет настоящим хозяином в доме.

Впрочем, практически никто из тех, кто посмотрел видео, не высказал неодобрения по отношению к стрельбе на свадьбе. Многие просто отметили, что только так и вступают сейчас в брак в Дагестане. И посочувствовали женщинам, которые теперь могут быть задержаны полицией.