"Синтоловый качок" ударил девушку в лицо, и она его избила

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-07T11:37:34+03:00

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"Синтоловый качок" продолжает свой непостой путь на спортивном поприще, вот только никак не может добиться на нем хоть какого-нибудь успеха. В этот раз Кирилл Терешин вышел на ринг, чтобы немножко потренироваться с миниатюрной девушкой, а в итоге получил тысячи негативных комментариев в социальных сетях.

История начиналась довольно прозаично. Начинающие блогеры договорились с фриком, что тот поучаствует в спарринге с начинающей моделью, которой это необходимо в рекламных целях. Кирилл "руки-базуки" Терешин с радостью согласился на это предложение, в первый раз оказавшись сильнее своего соперника.

- Ко мне сегодня приехала подруга, которая работает моделью. У неё видеотест, но она очень неуклюжая. И девушка будет аккуратно работать по «лапам». И мы хотим надеть тебе перчатки, и чтобы ты давал легкую фирменную двоечку, - объяснил фрику ведущий.

Вот только "синтольщик" не знал, что эта хрупкая девушка в футболке с надписью "Тренируйся, как ангел" - 21-летняя Заира Дышекова, которая является чемпионкой мира по панкратиону и универсальному бою, а также чемпионкой России по кунг-фу.

Сначала бой шел довольно размеренно: Терешин нападал на соперницу и та старась имитировать неловкую защиту. Видимо, в "синтоловом качке" разгорелось желание продемонстрировать свою силу, он почувствовал, что в этот раз никто не сможет дать ему отпор, и фрик начал довольно серьезно нападать на Заиру. Закончилось все тем, что парень ударил Дышекову прямо в лицо.

Такой подлости спорсменка стерпеть не смогла. Она за считанные секунды серией быстрых ударов загнала Терешина в угол и нанесла ему множество довольно болезненных ударов.

Подобный поворот событий шокировал "синтольщика", который не ожидал, что и сегодня он будет самым слабым на ринге.

Несмотря на то, что Заира намяла боки Терешину и, по словам комментаторов в социальных сетях, исполнила мечту миллионов, они все равно обрушились с критикой на фрика, позволившего себе ударить девушку.

- Как же мне мерзко! "Синтольщик" решил показать, что он крутой, и, зная, что перед ним обычная девушка, модель, специально ударил ее в лицо. Это поступок последнего урода. Хорошо, что Заира смогла дать сдачи.

- Приезжай в Махачкалу! Мы найдем тебе настоящего соперника! Хватит на женщин руку поднимать.

Впрочем, нашлись те, кто посчитал, что ведущие поступили подло, когда заставили Терешина драться с профессиональной спортсменкой.

Ну, такое себе. Избили калеку, я имею ввиду его и физическое, и умственное состояние, руками профессионального бойца. Чем тут можно гордиться? Этот дурачок калечный, и кошке-то сдачи дать не сможет, а вы его так? На мой взгляд это позор.

"Синтоловый качок" попытался избить девушку.Кирилла Терешина нокаутировали на ринге

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