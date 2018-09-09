2018-09-09T20:59:04+03:00
Общество

Елена Малышева пожалела, что "синтоловому качку" нельзя отвинтить голову

"Кирилл "руки-базуки" Терешин попытался самостоятельно откачать синтол из бицепсов
Алена БЕЛЯЕВА
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Терешин у Елены Малышевой. Фото: скриншот ютуб-канал "Жить Здорово"Терешин у Елены Малышевой. Фото: скриншот ютуб-канал "Жить Здорово"
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"Синтоловый качок" вновь пришел на прием к самому известному телевизионному доктору страны Елене Малышей. В прошлый раз Кириллу "руки-базуки" Терешину прописали медикаменты, которые должны были уменьшить воспаление в его раздутых самодельным синтолом бицепсах. Теперь врачи проверили, помогло ли их лечение фрику.

На программе "Здоровье" Кирилл признался, что не только принимал противовоспалительные таблетки, но и пытался самостоятельно откачать синтол из своих "базук". Для этого парень втыкал иглу в бицепс и смотрел, как из него вытекают капли химического вещества.

Елена Малышева попыталась объяснить Терешину, что удалить таким образом синтол нереально. Можно лишь откачать его из кист, но это вряд ли поможет - фрик закачал в себя шесть литров "химии", а убрать можно всего миллилитров 100.

- У меня постоянно появляются сильные отеки и повышается температура. Я так промучился целый месяц, а потом все стало нормально. Но плохое самочувствие постоянно возвращается, - пожаловался парень.

На это Елена Малышева отметила, что все перечисленные симптомы появляются из-за того, что организм берется с чужеродным веществом, а именно - с синтолом в мышцах.

Теперь Кирилл Терешин хочет избавиться от температуры, головных болей и отеков. Парень уверен, что все это является последствиями его ошибки с дозировкой во время инъекций синтола, которые он в последний раз делал год назад.

Консилиум врачей пришел к неутешительному для Кирилла мнению: удалить синтол из мышц нельзя, так как он их полностью пропитал. Поэтому все, что остается - это назначить дополнительную противовоспалительную терапию и добавить физические нагрузки, чтобы его мышцы окончательно не атрофировались. Но силовые тренировки теперь под запретом, врачи разрешили только аэробику.

- Мы тебе поможем. Жалко, голову тебе отвинтить нельзя и новую на ее место поставить,- отметила Малышева.

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