СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-11T08:28:52+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы и Андрея Воробьёва — на выборах губернатора Подмосковья.

— От всей души поздравляю Сергея Собянина с уверенной победой на выборах мэра Москвы. По итогам подсчета бюллетеней он набрал более 70% голосов. Это говорит о том, что москвичи заслуженно доверяют Сергею Семёновичу и его работе, — написал Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, за последние годы под управлением Собянина Москва расцвела и развивается быстрыми темпами. Глава Чечни также искренне пожелал столичному градоначальнику здоровья, семейного благополучия и "успехов во всех делах во благо столицы". Также отметил Рамзан Кадыров и Андрея Воробьёва. Его глава ЧР назвал очень грамотным управленцем и настоящим опытным профессионалом.

— Жители всей Московской области это, безусловно, видят и ценят. Об этом говорят и результаты выборов, на которых он уверенно одержал победу, — добавил в соцсетях глава Чеченской Республики.

Напомним, после подсчёта всех опущенных в урны бюллетеней действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал на выборах 70,17 процента голосов. Губернатор Андрей Воробьёв также занял на выборах первое место с 62,52 процента голосов избирателей.