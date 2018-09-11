2018-09-11T10:56:01+03:00
Общество

«Верните народу украденное»: глава Дагестана жестко обратился к ворам во власти

Владимир Васильев назвал условия, при которых коррупционеров могут пощадить
Михаил ЮЖНЫЙ
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Владимир Васильев жестко обратился к коррупционерамВладимир Васильев жестко обратился к коррупционерамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый глава Дагестана Владимир Васильев обратился к чиновникам-коррупционерам.

- Дагестан заплатил слишком дорогую цену за роскошь своей элиты, – заявил на еженедельной планерке в правительстве региона. - Но теперь эра безверменья для Дагестана наконец-то завершена. И у всех чиновников, кто нечистоплотно вел свои дела и исполнял обязанности, есть только законный выход из ситуации – вернуть украденное.

Владимир Васильев напомнил, что в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации присутствует такое понятие как “возмещение ущерба”. За это виновному по закону могут смягчить вину.

- Такие инициативы будут всячески поддержаны. И не стоит тратить драгоценное время на сборы денег и попытку дать взятку, чтоб избежать ответственности. Этим вы только усугубите свое положение, – напомнил коррупционерам глава региона. - Народ Дагестана сейчас живет очень скромно, в том числе, и потому что верхушка общества долго жила слишком хорошо.

Васильев отметил, что в Дагестане часть людей, незаконно обогатившихся ранее, уже приняла предлагаемый выход из непростой сложившейся ситуации.

- В этих случаях мы будем искать другие, менее жесткие решения их судьбы, - отметил глава Дагестана. - Кроме тюремного заключения есть и другие, гораздо более мягкие виды наказания. Например, предусмотрен домашний арест. Но лишь в том случае, когда сам человек вернул народу то, что украл или присвоил. А не тогда, когда это забрали у него правоохранители.

Напомним, зачистки руководства региона от коррупционеров в Дагестане продолжаются. Так, недавно под уголовную статью попал за откат в 680 млн рублей глава дорожного управления Магомедрасул Омаров.

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