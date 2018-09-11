В Дагестане мать обвинили в убийстве 6-летней девочки

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-11T14:31:44+03:00

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В Дагестане продолжается расследование смерти 6-летней Айзанат Акбулатовой, тело которой было найдено в реке. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, по факту гибели малышки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В ведомстве отметили, что у них есть подозреваемая - мама девочки. Женщину уже задержали и заключили под стражу.

Напомним, Айзанат ушла из своего дома на улице Комсомольская села Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана около полудня 6 сентября и бесследно исчезла. На поиски девочки бросили все силы: в село приехали сотни волонтеров, которые помогали полицейским.

Из-за этого происшествия в республике началась паника. Ведь совсем недавно при схожих обстоятельствах пропала 8-летняя Калимат Омарова. В дагестанских пабликах уже начали говорить о том, что в регионе появился маньяк, нападающий на малеьнких девочек.

Такие разговоры велись до 9 сентября, когда тело Айзанат Акбулатовой было обнаружено в русле реки. Следователи быстро определили, что к преступлению может быть причастна мать малышки. Сейчас они собирают необходимые доказательства.

А вот с делом Калимат Омаровой все не так просто. 9 сентября в канале в Каспийске выловили сумку, в которой находилось тело ребенка. Первой версией было, что это и есть исчезнувшая школьница. Вот только останки не соответствуют биометрическим показателям Калимат. Правда откроется только после того, как будет проведена экспертиза ДНК. И, если это все же не Омарова, то остается два вопроса: где же пропавшая малышка и чье тело нашли полицейские?

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