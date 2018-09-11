Кадыров поддержал главу Росгвардии, вызвавшего Навального на дуэль

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-11T15:34:02+03:00

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Глава Чечни высказал мнение по поводу поступка главы Росгвардии России Виктора Золотова, который вызвал на дуэль Алексея Навального. Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм выразил поддержку офицеру и отметил, что тот делает все правильно:

- Есть бой, чтобы сохранить жизнь, есть бой, чтобы отстоять честь. <...> Виктор Золотов знает про это как офицер. И сегодня он сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой. Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски, - написал политик.

При этом глава Чечни отметил, что, по его мнению, Навальный не примет вызов и "спрячется за своей дешевой славой и будет оправдывать свою трусость, прячась за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа".

- У Навального и всей его шайки нет совести, нет достоинства, нет гордости, нет Отечества. Он может говорить только по ту сторону экрана, а не лицом к лицу, - заметил глава республики.

Чтобы подытожить свой пост, Кадыров написал, что Золотов отстаивает честь мундира и всей страны и он с ним до конца.