Не допустить беды: как помочь человеку, замышляющему суицид

10 Сент. 01:00 2018-09-11T18:36:34+03:00

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Суицид - тема непростая, которая разворачивается в современном обществе нечасто. Несмотря на ее актуальность, говорят о ней в обществе мало, а в СМИ освещают лишь при каких-либо ярких, экстремальных случаях самоубийства. Происходит так в силу неумения говорить о подобном, в силу эмоционального дискомфорта. Из-за излишней табуированности вокруг темы суицидального поведения растет все больше мифов, которые препятствуют адекватному пониманию, что же такое суицидальное поведение и что делать, если вы столкнулись с подобным в кругу вашего общения.

Миф № 1. «Если человек постоянно говорит о своем суициде, значит, он никогда его не совершит - просто запугивает».

Некоторые считают, что говоря о суициде, либо повреждая себя, человек всего лишь привлекает к себе внимание. К сожалению, это огромное заблуждение. Очень часто человек, сообщая о своем намерении свести счеты с жизнью, как бы говорит своему собеседнику: «Мне нужна помощь, я на грани». Поэтому, ни в коем случае нельзя недооценивать подобные высказывания.

Миф № 2. «Если человек задумался о суициде, значит, с ним об этом лучше не говорить, так как это может лишний раз его подтолкнуть».

На самом деле, если вы заметили странности в поведении вашего знакомого и вам кажется, что он помышляет совершить суицид, с ним нужно постараться откровенно поговорить о его намерении, настолько, насколько он сам будет готов к этой откровенности. Переживание жизненного кризиса в одиночестве лишает человека возможности побороть напряженность и может наводить его мысли на то, что ему никто не может и не хочет помочь. А это, в свою очередь, только подпитывает суицидальный настрой. Важно при таком разговоре не обесценивать переживания человека такими фразами, как «Да это все ерунда», «Не переживай ты так», «Нашел повод так расстраиваться», «Ты что, с ума сошел?», «у других жизнь и хуже бывает» и т. д. Вместо этого постарайтесь разделить чувства человека с помощью фраз: «Должно быть, тебе непросто сейчас», «Я вижу, как ты расстроен», «Я готов тебе помочь». Вовремя состоявшийся откровенный разговор в таком случае, может помочь справиться с негативными переживаниями и дает шанс открыто попросить помощи.

Миф № 3. «Если человек решил совершить суицид, значит, его уже никто не переубедит и, рано или поздно, он это сделает».

Тем не менее, разговор о том, что привело человека к суицидальному намерению, может существенно его поддержать. Если же подобного не будет достаточно, можно посоветовать (или даже помочь) обратиться к психологу за профессиональной помощью. Специалист сможет подобрать оптимальные методы помощи человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

ВАЖНО!

Если вы считаете, что вам или вашему знакомому необходима психологическая помощь, вы можете обратиться к специалистам СККСПБ № 1 по телефонам в Ставрополе:

(8652) 99-17-86 (Телефон доверия)

(8652) 99-17-81 (регистратура для взрослых)

(8652) 99-17-83 (регистратура для детей)

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Новикова, медицинский психолог Ставропольской психиатрической больницы № 1:

Подростковый возраст является очень важным этапом в становлении каждой личности. В пубертатный период дети обеспокоены вопросом самоидентичности: какое место я занимаю в этом мире? Кем я хочу стать? Какое окружение мне выбрать? Кем я должен быть? Эти и другие вопросы подростки задают себе и путем проб и ошибок находят свой маршрут. Путь самоисследования не всегда бывает гладким. Физиологические, гормональные изменения способствуют резким перепадам настроения, конфликтности, противоречивости интересов. На первый план выходят отношения со сверстниками и желание занять свое место среди них. Во взаимодействии со взрослыми возникает напряжение. Если раньше родители были основными людьми, кто координировал и направлял жизнь ребенка, их мнение было авторитетным, то теперь возникает отдаление, и большинство решений подросток стремится принимать самостоятельно. Одной из главных задач становится достижение независимости и получение «взрослого» опыта. В этом возрасте дети очень уязвимы, чувствительны и подвержены опасностям - травля со стороны сверстников, вовлечение в асоциальные группы, конфликты с учителями. Иногда ребенок может оказаться в психологической изоляции, и крайним способом сообщить о своей беде или проблеме для него становится суицидальная попытка. Суицид может выступать как протест, призыв, избегание страдания, самонаказание. Обычно это происходит, когда ребенок переживает безнадежность, безысходность и не знает выхода из сложившейся ситуации. Подростковый суицид связывают в большинстве своем с проблемами в семье, где ребенок не чувствует себя любимым, полноценным, нужным. Не всегда взрослые могут отметить изменения в поведении ребенка и прийти на помощь. Многие взрослые представляют мир ребенка как свой собственный мир, только в уменьшенном масштабе. Это не так. Подростков интересуют и беспокоят проблемы, которые не воспринимаются серьезно взрослыми. Они попадают в трудные и неприятные ситуации, которые взрослые могут даже не заметить. Но есть возможность предотвратить подобные ситуации. Ваш ребенок может начать видеть в вас своего союзника в трудные моменты, а не врага. Существует несколько простых шагов, способствующих созданию эмоциональной связи между родителем и ребенком:

- сохраняйте доверие. Доверие формируется на протяжении всех отношений детей и родителей, но в подростковом возрасте это особенно актуально.

- подумайте, как создается доверие среди взрослых людей?! Мы доверяем тому человеку, с которым можно поделиться любой информацией без осуждения и критики. Который не станет давать кучу нравоучений и советов, а просто примет и посочувствует. Предоставьте своему ребенку пространство для выражения его переживаний. Расскажите о телефоне доверия и возможности обратиться за помощью к психологу.

- признайте право ребенка на взросление и личную жизнь. Иногда, чувствуя отдаление ребенка, родители начинаю тревожиться и пытаются вернуть прежний контроль. Подслушивание разговоров, чтение дневника и личных сообщений зачастую создают барьеры в общении, а не улучшают его.

- соблюдайте границы во взаимоотношениях со своим ребенком, не вторгайтесь чрезмерно в его личное пространство.

- поощряйте самостоятельные решения. Главной задачей для подростка является проявление своей независимости. Очень важно давать возможность и право выбора своему ребенку уже в более взрослых вопросах, чем было ранее. - Расскажите ему о возможных вариантах, но позвольте самому выбирать, не указывайте на некомпетентность. Опыт приобретается не только на успехах, но и на ошибках.

- знакомьтесь с окружением ребенка. Не всегда родители довольны тем сообществом и друзьями, с которыми взаимодействует их сын или дочь. Запреты и порицания могут вынудить подростка скрывать общение с тем, кто не симпатичен взрослым. Искренне интересуйтесь знакомыми и приятелями своих детей, и, вероятней всего, ребенок спросит ваше мнение относительно своих знакомств. Помните, что разностороннее общение развивает личность, а недоверие ухудшает отношения.

- обозначайте границы. Все сказанное выше не говорит об отмене ограничений и некоторых требований. Обсудите с ребенком тот факт, что во взрослой жизни есть правила и обязанности. Введение ограничений не должно быть в жесткой и категоричной форме. Агрессивность и аутоагрессивность подростков во многом зависит от стиля наказаний в семье. Крайние формы воспитания (авторитарный-жесткий, беспрекословный,и попустительски-мягкий, без ограничений поведения), как правило, формируют в ребенке конфликтность, раздражительность, неуверенность в себе. Установите гибкие границы, которые поддаются обсуждению, и «красную зону» - недопустимое поведение. Оно включает в себя действия, подрывающие благополучие вашего ребенка. Сюда входит поведение, которое является социально неприемлемым, незаконным или аморальным. Установление понятных правил крайне необходимо подросткам. Это снижает тревогу и дает ощущение контроля над собственной жизнью, что так важно в период взросления.

В современном мире родители сталкиваются с большим количеством трудностей в воспитании. Социальные, экономические изменения создают риски для психологического здоровья и благополучия подростков. Воспитание сегодня – это больше, чем обеспечить ребенка питанием, одеждой и хорошим образованием. Это еще и создание эмоциональной платформы, которая поможет ребенку чувствовать себя в безопасном и помогающем контакте со взрослым. Ни одна семья не застрахована от подростковых проблем, но дети, чувствующие поддержку от родителей, лучше справляются и противостоят угрозам юношеской ожесточенности, агрессивности, преждевременной половой активности, наркомании и алкоголизма, подросткового суицида и другой социальной проблематики. Будьте в курсе того, что происходит в жизни вашего ребенка. Потратьте время на то, чтобы услышать и понять своего подростка. Вам не нужно всегда одобрять его выбор, нужно уметь его принимать!