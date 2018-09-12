2018-09-12T17:34:01+03:00
Общество

"Где миллионы?": премьер Дагестана не добился ответа от министров

Артем Здунов устроил министрам разбор полетов
Михаил ЮЖНЫЙ
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Артем Здунов. Фото: правительство Дагестана.Артем Здунов. Фото: правительство Дагестана.
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Премьер-министр Дагестана Артём Здунов снова разгневан местными чиновниками. Произошло это на совещании, посвященное проблеме дагестанских «афганцев», которые уже более четверти века не могут получить свои законные квартиры.

На планерку пришли и. о. министров – финансов – Юнус Саадуев, и ио. министра труда Расул Ибрагимов. Во время обсуждения вопроса выяснилось, что из 54 млн руб, отправленных ветеранам Афганистана, сейчас извеснта судьба только 40. На резонный вопрос Артема Здунова «где деньги?», ни один из двух министров толком ответа дать смог.

- Вы показываете мне цифры, за которые даже отчитаться не можете, - возмущался, обращаясь к министрам, и. о. главы правительства Дагестана.

По итогам совещания было решено создать рабочую группу, которую и займется решением вопроса с жильём ветеранов. Сейчас на очереди стоит около 800 человек. Попытки чиновников оправдаться тем, что многим «афганцам» как-то всё-таки помогли, были тут же «обрублены» удручающей статистикой: за всё это время, например, в Дербентском районе Дагестана жильё получил всего лишь один ветеран войны в Афганистане.

По подсчётам собравшихся, на закрытие жилищного вопроса ветеранов необходимо около 1 млрд руб. Повторное совещание по этому вопросу в руководстве Дагестана состоится через месяц.

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