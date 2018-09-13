"Нам не нужны гомосексуалисты": Президент "Анжи" оскорбил рэперов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-13T10:18:41+03:00

Осман Кадиев поддержал Хабиба Нурмагомедова в его споре с Тимати

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Хозяин махачкалинского футбольного «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал ситуацию вокруг скандала с отменой концерта Егора Крида в Дагестане.

- Какие рэп-концерты могут быть в Дагестане? Они абсолютно нам не нужны. У нас в Дагестане есть, кого слушать и кому слушать. У нас иная культура, мы не приветствуем у себя в республике людей нетрадиционной ориентации, - сказал владелец футбольной команды. - Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители подобного направления. А вот навязывать нам полуголых людей и мат со сцены совершенно не нужно.

Кадиев заявил, что всецело находится на стороне дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, который также выступает против проведения рэп-концертов в Дагестане.

Напомним, 9 сентября пояивилась информация, что Крид не будет петь в Махачкале. Запланированный концерт отменили из-за многочисленных угроз, поступавших из Дагестана в адрес певца. Отмену концерта поддержал дагестанский боец Нурмагомедов, после чего у спортсмена в соцсетях возникла ссоры с рэпером Тимати, создателем лэйбла Black Star, с которым выступает и Егор Крид.

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