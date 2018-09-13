День города в Ставрополе 2018: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-13T10:45:04+03:00

Салют запустят в десять часов вечера сразу с двух праздничных площадок Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Джаз-концерты от групп из Москвы и Уфы и выступление Сергея Лазарева - рассказываем, какой праздник ждет горожан

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По традиции Ставрополь отмечает одним большим праздником День города и День края. В этом году торжество пройдет 22 сентября. Под девизами Ставрополье - "Край золотых сердец" и "Ставрополье рулит" краевая столица порадует гостей и жителей масштабными гуляньями. По информации городской администрации, всего в честь 241-летия краевой столицы пройдут около 150 мероприятий:

Рассказываем о самых интересных.

Программа мероприятий на День города в Ставрополе-2018:

Ярмарка "Пищевая индустрия Ставрополья"

Время: 09.00

Где: ул. Морозова (от проспекта Маршала Жукова до ул. Артема)

Выставка современной сельхозтехники Ставрополья

Время: 10.00

Где: Площадь Ленина

Выставка редких архивных документовистории курортного дела в крае

Время: 10.00

Где: Театральный сквер им. М.Ю.Лермонтова.

Джаз-концерт

Время: 11.00

Где: ул. Морозова, у памятника Лопатину.

Духовный оркестр. Танцевальная программа

Время: 11.00

Где: Театральный сквер, у фонтана.

Шоу великанов

Время: 11.00

Где: Театральный сквер

Фестиваль кулинарного искусства

Время: 11.00

Где: Крепостная гора

Концерт на балконе

Время: 11.30

Где: балкон Ставропольского гарнизонного Дома офицеров, просп. Октябрьской Революции, 11

Классика-концерт. Камерный оркестр.

Время: 11.30

Где: возле "ЦУМа", ул. Дзержинского, 129

Представления театров России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов

Время: 11.30

Где: Александровская площадь

Джаз-концерт

Время: 12.00

Где: бульвар Генерала Ермолова

Выступление квинтета Дениса Юрченко из Санкт-Петербурга

Время: 12.00

Где: бульвар Генерала Ермолова, у фонтана "Купающиеся дети"

"Кавказский" фестиваль

Время: 12.00

Где: Крепостная гора

Шоу канатоходцев из Дагестана

Время: 12.00

Где: Крепостная гора

Концерт камерного оркестра "Элегия"

Время: 12.00

Где: Театральный сквер, у фонтана

Хоровое пение тысячи детей

Время: 12.30

Где: Крепостная гора

Джаз-концерт ("Кайфуллинjazzband" из Уфы)

Время: 13.00

Где: бульвар Генерала Ермолова, у фонтана "Купающиеся дети"

Фестиваль людей с ограниченными возможностями

Время: 13.00

Где: Театральный сквер, у фонтана

Джаз-кафе (коллективы из Москвы, Уфы, Курганинска и Комсомольска-на-Амуре)

Время: 17.00

Где: Александровская площадь, каскадные фонтаны

Рок-фестиваль

Время: 17.00

Где: Крепостная гора

Концерт духового оркестра имени Д. Осиновского

Время: 17.00

Где: Парк культуры и отдыха "Центральный", ул. Хетагурова, 11

Праздничная программа в Парке "Победы"

Время: 18.00

Где: Парк культуры и отдыха "Победа", ул. Шпаковская, 111

КВН-party

Время: 19.00

Где: Площадь Ленина

Рок-хиты

Время: 19.30

Где: Крепостная гора

Концерт Сергея Лазарева

Время: 21.00

Где: Площадь Ленина

Салют

Время: 22.00

Где: Площадь Ленина, парк культуры и отдыха "Победа", ул. Шпаковская, 111