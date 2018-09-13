День города в Ставрополе 2018: программа мероприятий
По традиции Ставрополь отмечает одним большим праздником День города и День края. В этом году торжество пройдет 22 сентября. Под девизами Ставрополье - "Край золотых сердец" и "Ставрополье рулит" краевая столица порадует гостей и жителей масштабными гуляньями. По информации городской администрации, всего в честь 241-летия краевой столицы пройдут около 150 мероприятий:
Рассказываем о самых интересных.
Программа мероприятий на День города в Ставрополе-2018:
Ярмарка "Пищевая индустрия Ставрополья"
Время: 09.00
Где: ул. Морозова (от проспекта Маршала Жукова до ул. Артема)
Выставка современной сельхозтехники Ставрополья
Время: 10.00
Где: Площадь Ленина
Выставка редких архивных документовистории курортного дела в крае
Время: 10.00
Где: Театральный сквер им. М.Ю.Лермонтова.
Джаз-концерт
Время: 11.00
Где: ул. Морозова, у памятника Лопатину.
Духовный оркестр. Танцевальная программа
Время: 11.00
Где: Театральный сквер, у фонтана.
Шоу великанов
Время: 11.00
Где: Театральный сквер
Фестиваль кулинарного искусства
Время: 11.00
Где: Крепостная гора
Концерт на балконе
Время: 11.30
Где: балкон Ставропольского гарнизонного Дома офицеров, просп. Октябрьской Революции, 11
Классика-концерт. Камерный оркестр.
Время: 11.30
Где: возле "ЦУМа", ул. Дзержинского, 129
Представления театров России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов
Время: 11.30
Где: Александровская площадь
Джаз-концерт
Время: 12.00
Где: бульвар Генерала Ермолова
Выступление квинтета Дениса Юрченко из Санкт-Петербурга
Время: 12.00
Где: бульвар Генерала Ермолова, у фонтана "Купающиеся дети"
"Кавказский" фестиваль
Время: 12.00
Где: Крепостная гора
Шоу канатоходцев из Дагестана
Время: 12.00
Где: Крепостная гора
Концерт камерного оркестра "Элегия"
Время: 12.00
Где: Театральный сквер, у фонтана
Хоровое пение тысячи детей
Время: 12.30
Где: Крепостная гора
Джаз-концерт ("Кайфуллинjazzband" из Уфы)
Время: 13.00
Где: бульвар Генерала Ермолова, у фонтана "Купающиеся дети"
Фестиваль людей с ограниченными возможностями
Время: 13.00
Где: Театральный сквер, у фонтана
Джаз-кафе (коллективы из Москвы, Уфы, Курганинска и Комсомольска-на-Амуре)
Время: 17.00
Где: Александровская площадь, каскадные фонтаны
Рок-фестиваль
Время: 17.00
Где: Крепостная гора
Концерт духового оркестра имени Д. Осиновского
Время: 17.00
Где: Парк культуры и отдыха "Центральный", ул. Хетагурова, 11
Праздничная программа в Парке "Победы"
Время: 18.00
Где: Парк культуры и отдыха "Победа", ул. Шпаковская, 111
КВН-party
Время: 19.00
Где: Площадь Ленина
Рок-хиты
Время: 19.30
Где: Крепостная гора
Концерт Сергея Лазарева
Время: 21.00
Где: Площадь Ленина
Салют
Время: 22.00
Где: Площадь Ленина, парк культуры и отдыха "Победа", ул. Шпаковская, 111