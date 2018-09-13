2018-09-13T12:35:43+03:00
Происшествия

На Ставрополье по ошибке выпустили из колонии опасного рецидивиста

Зэк пробыл на свободе 9 дней
Алена БЕЛЯЕВА
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Преступник не стал спорить с надзирателями и отправился домойПреступник не стал спорить с надзирателями и отправился домойФото: Борис КОКУРИН
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На Ставрополье серийный вор, отбывающий заслуженное наказание в колонии строгого режима, неожиданно для себя оказался на свободе. 38-летнего мужчину отпустили на волю по ошибке сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН. Но он не стал с ними спорить, доказывая, что ему еще сидеть и сидеть, а с радостью отправился домой.

Вор-рецидивист оказался на нарах уже не в первый раз. В 2015 году его посадили на два года за серию краж и отпустили на свободу за хорошее поведение на семь месяцев раньше. А уже в 2017 году он вновь оказался за решеткой. Причина та же - украл чужое. В этот раз он должен был выйти лишь в апреле 2019 года, но судьба оказалас благосклонной к зэку.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, в августе нынешнего года преступник, отбывающий наказание за многочисленные кражи в колонии Кочубеевского района, попросил о переводе. Мужчина решил, что строгий режим это не для него и отправил ходатайство в суд на перевод в колонию-поселение.

Судья принял к сведению хороше поведение зэка, с прошением согласился и заключенный готовился к переезду. Однако сотрудники колонии 20 августа текущего года неожиданно выставили его на свободу, заявив, что теперь он будет находиться на исправительных работах. А это значит, что вору выдали документы об освобождении и он отправился домой. Преступнику удалось погулять на воле целых девять дней.

Вот только оказалось, что преступника никто не освобождал и судья дал добро лишь на колонию-поселение. А на воле зэк оказался лишь из-за безалаберности сотрудников УФСИН. Преступника поймали через несколько дней и вернули на нары. Светит ли ему переезд на поселение, пока неизвестно.

А уголовное дело теперь возбуждено против работников колонии, которых подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей или попросту - в халатности.

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