2018-09-13T23:23:01+03:00
Происшествия

«Страховка не спасла»: в Черногории россиянку 5 часов отказывались госпитализировать

Предпринимательница из Кабардино-Балкарии Рита Эфендиева чуть не погибла от кровотечения [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Рита Эфендиева.Рита Эфендиева.
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Отдых в Черногории едва не закончился трагично для вице-президента Ассоциации женщин-предпринимателей России Риты Эфендиевой. У женщины началось желудочное кровотечение, но госпитализировать ее сразу не стали.

- Пять часов шли безуспешные переговоры со страховой компанией, где я купила медстраховку с покрытием на 35 тысяч евро, - рассказала «КП» Рита. - Каждый час мог стоить мне жизни. В итоге я вызвала такси, заплатила деньги, и в сопровождении коллег по семинару, в котором я принимала участие, поехала в больницу.

Но и на этом мытарства женщины не закончились. В больнице в городе Бар не оказалось эндоскопа, и россиянку после пары капельниц отправили в Подгорицу.

- Там мне без всякой анестезии сделали эндоскопию, так что я чуть не умерла от боли, и отправили обратно в Бар, где я нахожусь по сей день в реанимации с диагнозом «желудочное кровотечение». Третьи сутки я не ем и не пью, живу только на капельницах. И нет никакой ясности, что будет дальше.

Рита считает, что ей просто повезло: если бы кровотечение было сильным, до реанимации ее могли просто не довезти. Женщина собирается судиться со страховой компанией.

- Я не хочу, чтобы это повторилось и кто-то оказался в моей ситуации, - говорит она.

Видеообращение россиянки, попавшей в реанимацию в Черногории.

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