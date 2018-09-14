Дима Билан провел отпуск в Кабардино-Балкарии и похвастался отцом-юмористом

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-14T12:57:05+03:00

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Популярный российский певец Дима Билан вместо того, чтобы провести свой отпуск на элитном заграничном курорте, решил отдохнуть несколько дней в Кабардино-Балкарии у своих родителей.

Артист не так часто делится подробностями своей личной жизни с фанатами, но в этот раз сделал исключение. Билан похвастался богатым урожаем - он помог родителям собрать яблоки, цукини и баклажаны. Кроме того, певец показал как хорошо у них растет малина и признал, что не вернется в столицу без кучи гостинцев:

- Приехать к родителям и не увезти центнер полезного и вкусного , а главное навестить маму и отца ! У моих ещё даже не вся малина собрана, и ещё будет пару недель! Точняк!. - подписал один из своих снимков Дмитрий.

Кстати, судя по последнему сториз, певец не кривил душой, когда говорил, что увезет в Москву часть урожая. На записи слышно, как родители собирают сына в дорогу.

- Ему яблок нужно положить, цукини. Синенькие я не очень люблю, а вот цукини - да, - переговаривались родители, пока Билан играл с собакой.

Певец собрал урожай малиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но больше всего поклонников певца удивило то, что он выложил в Инстаграм снимок с отцом, ведь обычно он старается не показывать родных публике.

- Насмеялись вчера. Всегда хохмит мой дорогой товарищ -отец!, - написал Дмитрий.

Снимок очень понравился поклонников и собрал более 65 тысяч лайков и комментариев.

- Отец очень мужественный и симпатичный мужчина. Выглядит тоже отлично! Надо Диме равняться на отца!

- Дмитрий,у вас прекрасный папа! Вы очень похожи! Здоровья всей вашей семье!

- Дима, у тебя замечательный папа, а ты - молодец. Очень люблю твое творчество.

Даже Филипп Киркоров не удержался и написал, что отец у Билана - красавец.