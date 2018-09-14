Самый толстый мальчик планеты из КБР научит Бузову худеть

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-14T13:45:10+03:00

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Настоящий богатырь из Кабардино-Балкарии 19-летний Джамбулат Хатохов стал приглашенной звездой телевизионного шоу "Бородина против Бузовой". Парень, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый тяжелый ребенок в мире научит популярных телеведущих правильно худеть.

О появлении в телешоу Джамбулат рассказал в своем аккаунте в Инстаграм. Тяжеловес выложил фотографию с Ольгой Бузовой и написал, что эфир с его участием можно будет посмотреть уже 17 сентября.

Вот только жителям республики не очень понравилось, что их богатырь фотографируется со звездой "Дома-2", о чем они и написали в комментариях. Джамбулат ответил, что никакого отношения к телестройке он не имеет:

- Я с "Домом-2" не фотографируюсь. Меня позвали на передачу по моей тематике похудения и я поехал. И из-за того что там Бузова мне не ехать?, - объяснил поклонникам парень.

Напомним, Джамбулат Хатохов стал известным уже всего через пару лет после рождения. Он появился на свет в Тереке и был вполне обычным ребенком. Вот только уже в год "малыш" весил около 17 килограммов, а в два - 34 килограмма. С тех пор его вес начал стремительно расти.

В итоге девятилетний мальчик видел на весах отметку в 150 с лишним килограммов и его скелет в этом возрасте соответствовал по развитию 15-летнему подростку. Кстати, сейчас он весит уже больше двух центнеров.

За такое крупное телосложение Хатохова прозвали в республике Сосруко - как известного былинного богатыря.

Кроме того, вес сделал Джамбулата популярным во всем мире - он попал в Книгу рекордов Гиннесса.