Известный ставропольский ученый и историк отмечает 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-14T14:44:59+03:00

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14 сентября свой столетний юбилей отмечает известный ставропольский ученый и преподаватель Дмитрий Кочура.

Более полувека Дмитрий Васильевич руководил кафедрой исторического факультета Ставропольского педагогического института, который позже стал называть СГУ, а в настоящее время известен как Северо-Кавказский федеральный университет.

Юбиляра в своем аккаунте в Инстаграм поздравил глава Ставрополья Владимир Владимиров. Губернатор пожелал ветерану Великой Отечественной войны крепкого здоровья, внимания близких и долголетия.

- Сегодня 100 лет исполняется нашему земляку, человеку особенной судьбы Дмитрию Васильевичу Кочуре. Уверен, что счет студентов, у которых преподавал Дмитрий Васильевич, идет на многие тысячи. Очень многие его выпускники работают сегодня в управленческой команде края. И есть семьи, в которых представители трех поколений были студентами Дмитрия Васильевича, - написал Владимир Владимирович.

Кроме того, что Дмитрий Васильевич является легендарным преподавателем, на его счету есть множество подвигов, совершенных во время Великой Отечественной войны. За свои героические действия он награжден орденом Отечественной войны, и несколькими медалями: "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и "За победу над Японией".