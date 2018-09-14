Верховный суд отменил приговор обвиняемым в убийстве экс-главы "Роснефти" на Ставрополье

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-14T19:41:48+03:00

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Верховный суд России отменил приговор отцу и сыну Мазко, которых признали виновными в убийстве бывшего генерального директора компании "Роснефть-Ставрополье". Об этом "Комсомольской правде" сообщили в Верховном суде. Информацию также подтвердил адвокат семьи Мазко Михаил Гулый.

- Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России постановила приговор отменить. Дело будет возвращено для нового рассмотрения в Ставропольский краевой суд. Будет назначен новый судья и отобрана новая коллегия присяжных. Сейчас Мазко находятся в СИЗО в качестве обвиняемых, - сообщил «КП» Гулый.

Напомним, громкая история тянулась несколько лет. В 2015 году Андрей Мазко работал личным водителем у бизнесмена и бывшего гендиректора компании «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина. Мужчина пользовался полным доверием своего начальника, что, по мнению следствия, и привело к убийству предпринимателя.

Чернухин оформил на своего водителя часть дорогостоящего имущества. По версии следствия, именно это стало мотивом преступления для Мазко: он решил убить шефа, чтобы обогатиться.

Сейчас Мазко находятся в СИЗОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отец и сын Мазко не признали себя виновнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следствие полагает, что вместе со своим сыном Андреем Мазко составил план убийства. 14 января 2015 года Александр Чернухин приехал на своем внедорожнике "Toyota Land Cruiser" в гости к родителям. Пока мужчина навещал родных, старший Мазко открыл машину с помощью запасного комплекта ключей и затаился на заднем сиденье. Когда бизнесмен вернулся в машину, то подчиненный расстрелял его в спину. Затем оружие передал своему сыну, чтобы тот его спрятал. Кроме того, Мазко-младший отключил камеры наблюдения, расположенные в бизнес-центре, где находился кабинет Чернухина, откуда впоследствии был похищен сейф с документами и деньгами. 12 млн рублей также пропали из квартиры Александра Чернухина. По версии следствия, их похитили Мазко.

Мазко свою вину не признали. Адвокат семьи заявил, что на Мазко-старшем не было обнаружено следов пороховых газов, какие обычно остаются на руках и теле человека, совершившего выстрел из пистолета. Это, по словам адвоката, подтвердила и экспертиза, результаты которой есть в деле.

Коллегия присяжных сочла доводы защиты неубедительными и признала мужчин виновными в убийстве, а также незаконном обороте оружия и хищении в особо крупном размере. Андрея Мазко-старшего приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Мазко-младший получил 17 лет колонии строго режима и штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, Александр Чернухин возглавлял нефтяную компанию в 2010-2011 годах. После этого покинул свой пост и вошел в резерв управленческих кадров Ставрополья. В Ставрополе бизнесмен был также известен благодаря своей деятельности как мецената. Именно благодаря его финансовой поддержке была превращена в сад территория вокруг краевого госпиталя ветеранов.