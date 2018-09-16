Премьер Дагестана отставил еще одного высокопоставленного чиновника

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-16T12:52:58+03:00

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В Дагестане решением председателя правительства республики лишился должности замначальника Агентства по предпринимательству и инвестициям Ризван Курбаналиев. Указ об отправке чиновника в отставку Артем Здунов уже подписал.

Согласно официальной причине из документа, Курбаналиев ушел с поста из-за окончания срока действия срочного служебного контракта.

Напомним, на минувшей неделе премьер Дагестана за один день уволил трех заместителей министров по земельным и имущественным отношениям, замминистра образования, а еще проводил по собственному желанию замглаву министерства транспорта, энергетики и связи республики. Кого-то из них пока ни в чем не подозревают, а у некоторых уже ищут краденные из бюджета миллионы.

СПРАВКА - "КП"

Агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана образовали указом главы республики 22 января 2016 года. Оно представляет собой орган исполнительной власти и занимается поддержкой и развитием предпринимательства по госпрограммам и в целом следит за инвестиционным климатом в Дагестане.