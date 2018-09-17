Нурмагомедов разрешил Макгрегору выйти на бой под музыку Тимати

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-17T11:04:57+03:00

Хабиб готов к возможным провокациям Макгрегора Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По мнению отца именитого спортсмена, это никак не повлияет на исход поединка [видео]

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Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о своем отношении к громкому конфликту, который разгорелся между бойцом и популярным рэпером Тимати.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, несмотря на то, что многие посчитали, что видеообращение Тимати разозлило его сына, Хабиба очень тяжело вывести из себя.

- Хабиб написал "Не велика потеря", когда уже все закончилось и выступление было отменено. А преподнесли все так, будто он запретил концерт, - заявил Нурмагомедов-старший в интервью Youtube-каналу блогера Алексея Сафонова.

Также отец бойца отметил, что его постоянно спрашивают о том, как он отнесется, если Макгрегор выйдет под музыку Тимати:

- Да ради Бога! Пусть выходит! У нас есть своя Сабина, которая поет о России, о Дагестане, о нашем флаге.

По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, конфликт между Тимати и Хабибом полностью исчерпан и никакого продолжения разборок не будет. Тем более, что бойцу предстоит встреча с Макгрегором, а это намного важнее ссоры с рэпером.

- Хабиб готовится к бою, Тимати пусть дает свои концерты. У каждого свои пути, - подытожил Нурмагомедов-старший.

Напомним, 6 октября пройдет самый ожидаемый бой года. На турнире UFC Хабибу Нурмагомедову предстоит защита титула чемпиона в легком весе. Соперником дагестанца станет Конор Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов выходит на бой под песню Сабины .Спортсмен поддерживает дагестанских исполнителей

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