ВТБ финансирует агропредприятие «Арагви»

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-17T15:20:23+03:00

Сельхозпредприятие получило от банка 20 миллионов рублей на год

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ВТБ в СКФО предоставил финансирование в размере 20 млн рублей сроком на 1 год сельскохозяйственному предприятию Курского района Ставропольского края - ООО «Арагви», основным видом деятельности которого является растениеводство.

Кредитное соглашение подписано в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ, заемные средства предоставляются на текущую деятельность.

- ВТБ сотрудничает с компанией «Арагви» с 2017 года. Это уже третье кредитное соглашение, которое мы заключаем. Общий объем финансирования составил 60 млн рублей. Важно отметить, что все средства были представлены на льготных условиях, - прокомментировал Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО.

Как подчеркнул Виктор Хаделашвили, генеральный директор ООО «Арагви», в прошлом году благодаря финансированию ВТБ предприятие смогло пополнить необходимой техникой свой сельскохозяйственный парк.

- Заемные средства по новому кредитному договору планируем направить на дальнейшее развитие компании, - уточнил он.

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