2018-09-17T15:20:23+03:00
Экономика

ВТБ финансирует агропредприятие «Арагви»

Сельхозпредприятие получило от банка 20 миллионов рублей на год
Поделиться:
ВТБ продолжает реализацию программы льготного кредитования предприятий АПКВТБ продолжает реализацию программы льготного кредитования предприятий АПК
Изменить размер текста:

ВТБ в СКФО предоставил финансирование в размере 20 млн рублей сроком на 1 год сельскохозяйственному предприятию Курского района Ставропольского края - ООО «Арагви», основным видом деятельности которого является растениеводство.

Кредитное соглашение подписано в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ, заемные средства предоставляются на текущую деятельность.

- ВТБ сотрудничает с компанией «Арагви» с 2017 года. Это уже третье кредитное соглашение, которое мы заключаем. Общий объем финансирования составил 60 млн рублей. Важно отметить, что все средства были представлены на льготных условиях, - прокомментировал Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО.

Как подчеркнул Виктор Хаделашвили, генеральный директор ООО «Арагви», в прошлом году благодаря финансированию ВТБ предприятие смогло пополнить необходимой техникой свой сельскохозяйственный парк.

- Заемные средства по новому кредитному договору планируем направить на дальнейшее развитие компании, - уточнил он.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста
Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров
Новости 24
«Гармонию» близ Ставрополя сравнили с Беверли-Хиллз
Сорвавшегося в КБР альпиниста доставили на вертолете в ставропольскую больницу
В Дагестане бывшего главврача за премию в 238 миллионов арестовали на 2 месяца
В аэропорту Минвод полицейские задержали жителя Карачаево-Черкесии
На Ставрополье нашли мертвого мальчика с черепно-мозговой травмой
Пожилой житель Ингушетии погиб в ДТП
С южного склона Эльбруса сорвался турист
В Дагестане бизнесмену придется снести новенькую 2-этажную автомойку
Житель Кисловодска поразил всю страну на шоу «Удивительные люди»
Ставропольские полицейские изъяли поддельного алкоголя на 14 миллионов рублей
На Ставрополье в столкновении двух легковушек один человек погиб и трое получили ранения
Нарушитель переехал ногу школьнице в Ставрополе
Команда КВН из Ставрополя проиграла в финале Премьер-лиги
В ДТП в Карачаево-Черкесии один человек погиб и шестеро пострадали
Четверть миллиарда потратит Ставрополье на мелиорацию
Во Владикавказе на День города споет Леонид Агутин
В горах Северной Осетии идут масштабные поиски пропавшей туристки
В Дагестане открыли огромный цех по переработке птицы
За драку с блогером "недружелюбным" полицейским Пятигорска дали 7 лет
Крупную партию героина нашли у женщин в Карачаево-Черкесии
В Ессентуках устроят Международный фестиваль воздушных шаров
В Кабардино-Балкарии алкозавод утаил от налоговой больше миллиарда рублей
Ставрополец зарезал приятеля и забыл за что
В Пятигорске и Кисловодске сильные дожди затопили улицы
В Зеленокумске водитель погиб при столкновении с автозаком
В Дагестане после отравления в детском лагере умер десятилетней мальчик
В КБР женщина впервые стала главой района