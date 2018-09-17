Дагестанцы меньше всех в России платят за коммуналку

СЕГОДНЯ 23:02 2018-09-17T23:08:51+03:00

Дагестанцы меньше всех в стране платят за ЖКХ Фото: Александр ГЛУЗ

В республике на оплату ЖКХ требуется менее 2,5 тысяч рублей

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Жители Дагестана меньше всего в России тратят на оплату коммуналки. Расходы средней семьи на услуги ЖКХ в республике составляют менее 2,5 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что в среднем по стране этот показатель ровняется 4,2 тысячам рублей. Исследователи изучали не только размеры платежей, но и уровень доходов жителей в том или ином регионе.

Составители рейтинга отмечают, что чуть больше приходится платить жителям Ингушетии - 2828 рублей. Это позволило республике занять третью строчку в рейтинге. Кстати, за последний год стоимость услуг ЖКХ в регионе снизилась на 0,7 процента.

Северной Осетии досталась 22 строчка. Здесь за коммуналку платят 3381 рубль, что на 0,6 процента меньше, чем в прошлом году.

На 26 месте оказалась Чечня. Жители республики расходуют на коммуналку 4587 рублей, что меньше прошлогоднего результата на 0,3 процента.

Кабардино-Балкария оказалась на 18 строчке исследования РИА Новости "По доле расходов населения на услуги ЖКХ".. Здесь семья в среднем тратит на коммуналку 3577 рублей. С 2017 года зафиксировано снижение на 0,9 процента.

Жители Карачаево-Черкесии очень сильно ощутили повышение затрат на ЖКХ. Сумма возросла на 0,9 процента и составила 4422 рублей.

Стваропольцы оказались практически в самом конце списка. За год зафиксировано подорожание на 0,3 процента и теперь им приходится платить 4315 рублей.