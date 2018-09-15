2018-09-15T01:08:27+03:00
Происшествия

В страшной аварии в Ингушетии погибли шесть человек

В результате трагедии скончался годовалый ребенок [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
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В аварии погибли шесть человек. Фото: очевидецВ аварии погибли шесть человек. Фото: очевидец
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Вечером 14 сентября в Ингушетии произошла серьезная авария, которая унесла жизни шести человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканской полиции, на трассе в Сунженском районе столкнулись две легковушки.

Машины не подлежат восстановлению. Фото: очевидец

Машины не подлежат восстановлению. Фото: очевидец

По данным ведомства, в восьмом часу вечера на дороге, которая ведет от федеральной трассы "Кавказ" к аэропорту "Магас", произошла авария с участием "Лады Приоры" и "Хендай Солярис". За рулем отечественного авто находился 27-летний житель села Нижние Ачалуки, а иномаркой управлял 38-летнего жителя Чечни.

Три человека оказались в больнице. Фото: очевидец

Три человека оказались в больнице. Фото: очевидец

В результате аварии погибли оба водителя и четыре пассажира, в том числе и ребенок, которому недавно исполнился один год.

Погибшие:

1. Исмаилов Ризван Юсупович 20.06.1980

2. Аргаков Гапур Ахмедович 28.02.1991

3. Балаев Юнус Султанович 30.11.1986

4. Дзортов Муса Мовлаевич 24.06.1988

5. Дзортова Залина Иссаевна 20.05.1985

6. Тутаев Кемран Абубакарович 13.07.2018

Еще три человека попали в больницу с тяжелыми травмами - 23-летняя девушка и двое маленьких детей. За их жизнь сейчас сражаются врачи.

Пострадавшие:

1. Дзортова Танзила Иссаевна 01.01.1995

2. Тутаева Амалия Абубакаровна 03.01.2017

3. Цолоева Альфия Магомедовyа 14.05.2016

Пока неизвестно, что стало причиной аварии и кто был виновником произошедшего. Это предстоит выяснить сотрудникам полиции. Оба автомобиля восстановлению не подлежат.

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