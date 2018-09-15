Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова
Ирланлдский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с насмешкой отреагировал на пост в Instagram, опубликованный его будущим соперником дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым
Произошло это после того, как Нурмагомедов выложил в интернете фотографию со словами на английском языке "шаг за шагом" ("step by step"). Макгрегор в свою очередь опубликовал видео своей тренировки со следующей подписью "Шаг за шагом об тебя вытрут ноги" ("Step by step you are getting stepped on").
Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября этого года в американском городе Лас-Вегасе в рамках бойцовского турнира UFC 229.
- Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов — безусловный фаворит в предстоящем поединке, однако ему нужно опасаться возможных провокаций со стороны своего ирландского соперника, - прокомментировал известный боец UFC Майрбек Тайсумов.
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