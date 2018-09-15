2018-09-15T11:56:04+03:00
Происшествия

В Дагестане уничтожены три вооруженных террориста, напавших на спецназ

Бандиты были ликвидированы в горном лесу [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане уничтожены три вооруженных террориста, напавших на спецназВ Дагестане уничтожены три вооруженных террориста, напавших на спецназФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане уничтожены сразу три вооруженных боевика.

Напомним, еще в 5 часов утра15 сентября было принято решение о проведении контртеррористической операции на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов Республики Дагестан. Сообщалось, что здесь в местном лесу появились подозрительные вооруженные люди. Началась проверка местности сотрудниками ФСБ России.

- В горном лесу в районе селения Талги спецназ обнаружил трех террористов. - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе НАК. - Те в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматов. Силами спецназа стрелявшие боевики были нейтрализованы.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы убитых бандитов, ведутся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в спецназ.

Пострадавших и погибших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка, по данным Национального антитеррористического комитета, нет. Идет выяснение личностей ликвидированных террористов.

В районе спецоперации продолжает действовать режим КТО. Ведется проверка документов у местных жителей и досмотр их личного автотранспорта. Поиск возможных пособников убитых террористов также не завершен.

Спецоперация в Талги.

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