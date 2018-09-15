Алексадр Емельяненко стал чеченским студентом

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-15T13:23:51+03:00

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Мастер смешанных боевых искусств Александр Емельяненко стал чеченским студентом.

Он выбрал специальность «Нефтегазовое дело» в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова.

- Известный российский боец поступил в магистратуру, - отметил проректор грозненского вуза по учебно-воспитательной работе Ибрагим Гайрбеков.

По его словам, Емельяненко успешно сдал вступительный экзамен, поэтому в четверг, 20 сентября,в ректорате университета подпишут приказ о зачислении на заочную форму обучения.

Емельяненко, как отмечается, получит второе высшее образование.

О том, что он хочет получить второе высшее образование в одном из чеченских университетов Александр Емельяненко сообщил летом в своём Instagram.

— Уже подал документы на поступление в грозненский институт! С нетерпением жду вступительных экзаменов! Снова буду терпеливо грызть гранит наук! — написал известный боец под снимком, где он стоит на фоне мемориальной доски с университетской брошюрой.