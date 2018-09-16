Грозный назвали самым безопасным городом России

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-16T15:27:52+03:00

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По данным аналитического агенства одного из порталов продажи недвижимости в 2018 году самым безопасным городом России стала столица Чеченской республики.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в "Domofond.ru", оценку ставили местные жители каждого из городов и в итоге Грозный набрал максимальные в стране 9,4 балла из 10 возможных.

- Участникам опроса предложили оценить утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен", - объяснили специалисты.

Отмечается, что в 2017-м Грозный заработал 8,8 баллов, а значит по мнению жителей за год стал безопаснее.

Другие города регионов Северного Кавказа заняли следующие позиции:

Города СКФО попавшие в рейтинг самых безопасных городов России на 2018 год

На втором и третьем месте рейтинга оказались города Краснодарского края - Анапа и Геленджик. Самым опасным для проживания признали Новочеркасск в Ростовской области.