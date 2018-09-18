Двое чеченцев извинились на камеру за массовую драку на свадьбе

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-18T18:38:17+03:00

Герои нашумевшего видео заявили, что им стыдно за свое поведение [видео]

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Двое чеченцев извинились перед всеми жителями республики за массовую драку, которую они устроили на свадьбе в местном городе Шали.

Напомним, 17 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором участники свадебного кортежа устроили разборки за место парковки во дворе. Дело в том, что по чеченской традиции, водитель машины, который проедет сразу за автомобилем молодоженов во двор дома жениха, получит ценный приз.

Двое горячих кавказских парней за рулем черной и белой "Приор", решили обязательно получить награду. Сначала они не пропускали друг друга во двор, стараясь оттереть соперника, а потом полезли в рукопашную. В итоге к разборке присоединились несколько десятков человек.

Видеоролик с дракой быстро стал вирусным и уже на следующий день зачинщиков нашли. Извиняясь перед своими земляками, Турпал-Али Сахабов и Магомед Ясаев в эфире телеканала ЧГТРК "Грозный" объяснили, что их действия были вызваны излишней торопливостью. И попросили прощения у всех телезрителей.

По информации республиканской полиции, мужчины будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.