Двое чеченцев извинились на камеру за массовую драку на свадьбе
Двое чеченцев извинились перед всеми жителями республики за массовую драку, которую они устроили на свадьбе в местном городе Шали.
Напомним, 17 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором участники свадебного кортежа устроили разборки за место парковки во дворе. Дело в том, что по чеченской традиции, водитель машины, который проедет сразу за автомобилем молодоженов во двор дома жениха, получит ценный приз.
Двое горячих кавказских парней за рулем черной и белой "Приор", решили обязательно получить награду. Сначала они не пропускали друг друга во двор, стараясь оттереть соперника, а потом полезли в рукопашную. В итоге к разборке присоединились несколько десятков человек.
Видеоролик с дракой быстро стал вирусным и уже на следующий день зачинщиков нашли. Извиняясь перед своими земляками, Турпал-Али Сахабов и Магомед Ясаев в эфире телеканала ЧГТРК "Грозный" объяснили, что их действия были вызваны излишней торопливостью. И попросили прощения у всех телезрителей.
По информации республиканской полиции, мужчины будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
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