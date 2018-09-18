Ставропольский автобус врезался в черкесский на трассе "Дон": 3 человека погибли и 18 попали в больницу

СЕГОДНЯ 22:47 2018-09-18T23:11:22+03:00

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18 сентября в Воронежской области произошло страшное ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Согласно имеющимся данным, на на 525-м километре трассы "Дон" в Новоусманском районе произошло столкновение между пассажирским автобусами, один из которых ехал в Пятигорск, а второй - в Черкесск. Оба транспортных средства сегодня выехали из Москвы.

18 человек оказались в больницы. Фото: ГИБДД

В результате аварии три человека погибли на месте, а еще 18 пассажиров оказались в больнице. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональной полиции, согласно предварительной версии, водитель "Volvo" припарковался на обочине, чтобы устранить возникшую в пути неисправность. В это время его автобус протаранил "Neoplan", ехавший на высокой скорости.

Причины ДТП выясняют полицейские. Фото: ГИБДД

Пострадавшие пассажиры не смогли самостоятельно покинуть автобусы. Оказалось, что многих людей зажало в салонах и извлечь их смогли только спасатели. Травмированных людей доставили в местные больницы на машинах "Скорой помощи". На данный момент все они находятся под присмотром медиков.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить полиции.