Фанат "синтолового качка" сделал себе татуировку в виде "рук-базук"

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-19T13:21:36+03:00

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Неизвестный фанат "синтолового качка" Кирилла Терешина сделал себе необычную татуировку. Теперь молодой человек носит на своем теле изображение "рук-базук".

Парень попросил тату-мастера набить ему "синтолового качка", который поднимает свои огромные бицепсы вверх.

Снимок был размещен в одной из групп в социальных сетях, посвященной неудачным тату-работам. Владелец столь необычного изображения решил оставаться инкогнито, но его выбор наколки все равно вызвал бурю негативных комментариев.

- О, теперь у нас два идиота. Один синтол себе вкачал, второй фрика себе набил. Держитесь вместе, чтобы вас легко было различать в толпе.

- У этого ненормального и фанаты такие же! Это жесть!

- Что-то шея слишком большая, это ему польстит. Да и "базуки" в реальности меньше.

- Там где я живу, за такую татуировку можно и по шее получить. Никто бы не понял, если бы я подобное сделал.

Кстати, досталось от комментаторов и мастеру, который делал татуировку. Многие посчитали, что "синтоловый качок" абсолютно на себя не похож и узнать его можно только по огромным бицепсам.

- Работа выполнена на троечку. Там не такое сложное лицо, что его нельзя было сделать более похожим. Видимо, ни один нормальный мастер на подобное не согласился и пришлось идти в ближайший подвал, где татуировки делает 15-летний пацан в темноте.

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