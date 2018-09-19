Хабиб Нурмагомедов удалил пост, в котором назвал Тимати и Крида тварями
Хабиб Нурмагомедов удалил из своего аккаунта в Инстаграм свой скандальный пост, в котором назвал Тимати и Егора Крида тварями и "петушарами". Спортсмен никак не прокомментировал свой поступок, но многие пользователи в социальных сетях решили, что он испугался. Слишком уж много негатива вылилось на бойца после того, как по его наводке фанаты угрозами добились отмены концертов популярных московских артистов в Махачкале.
- Я так и знал, что ты удалишь свой глупый пост! Ждал этого поступка с того дня, как Рамзан Кадыров записал видеообращение. Не такой уж ты и смелый боец, а всего лишь один из диванных воинов.
- Это очень смешно! Взял и пост удалил. Наконец-то вспомнил о том, что после проигрыша в бою с Макгрегором, тебе еще домой возвращаться? А тут тебя совсем не ждут. Не нужен нам герой, который выставляет дагестанцев в виде невоспитанного быдла. Оставайся в Америке и критикуй их рэперов. Посмотрим, надолго ли тебя хватит.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов раскритиковал дагестанскую молодежь, танцующую в ночном клубе под современную музыку. После этого фанаты бойца начали угрожать Егору Криду, планировавшему дать концерт в Махачкале. В итоге шоу пришлось отменить.
Продюсер Тимати заступился за своего подопечного и предложил Хабибу решить конфликт мирно. Но боец ответил грубыми оскорблениями.
Поведение Нурмагомедова осудили многие публичные деятели и рядовые жители Дагестана. Дошло до того, что из-за поднявшейся шумихи рэперу Элджею также пришлось отменять концерт.
После этого события пользователи в социальных сетях начали писать о том, что даже в родном Дагестане теперь болеют за победу Макгрегора над Нурмагомедовым. Возможно, именно из-за волны негатива боец и удалил пост.
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