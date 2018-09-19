В Приэльбрусье произошли массовые беспорядки со стрельбой

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-19T17:30:22+03:00

В потасовке между местными жителями пострадали два человека, на место стянута полиция и Росгвардия [видео с места событий]

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В Кабардино-Балкарии правоохранители поводят доследственную проверку по факту возникновения массовых беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе республики.

По данным следователей, 18 сентября 2018 года тридцать всадников совершали конный переход в честь 310-летия Канжальской битвы, в которой некогда были разбиты напавшие на Кабарду войска татарского хана.

Однако конники были остановлены на пути в селение Кенделен. Всадников внезапно отказались пропускать сельчане. В обход Кенделена же конники ехать отказались. В итоге, между участниками конного перехода и местными жителями произошла потасовка со стрельбой. К месту событий с целью не допустить дальнейшего столкновения сторон срочно прибыли сотрудники полиции, омона и Росгвардии.

Между Кенделен и Заюково. 19.10.2018г.

Как отмечают в ведомстве, часть участников, отказавшись выполнять законные требования правоохранителей, применили насилие уже и в отношении представителей власти. А также пытались и дальше провоцировать столкновение сторон. Известно, что в беспорядках пострадали два человека. Были разбиты стекла нескольких десятков автомобилей.

В ближайшее время все зачинщики массовой драки, как уточнили правоохранители, будут установлены. Решается вопрос о возбуждении по факту массовых беспорядков уголовного дела.

В свою очередь, в непростую ситуацию вмешались власти КБР. По их решению, конный поход к месту битвы отменен, а все его участники его на автобусах доставлены домой. В населенный пункт, где произошли беспорядки, не пропускают рейсовый транспорт. В селение Кенделен для урегулирования ситуации приехали члены правительства Кабардино-Балкарии, депутаты Народного собрания республики.