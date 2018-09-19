В Нальчике начались народные волнения из-за событий в селении Кенделен

СЕГОДНЯ 20:43 2018-09-19T20:43:24+03:00

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В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике 19 сентября начались волнения: местные жители выходят на улицы с флагами и выкрикивают лозунги. Поводом для выступления стали недавние крупные беспорядки в приэльбрусском селе Кенделен.

Ранее жители этого селения наотрез отказались пропускать всадников, решивших проехать через село. По предварительным данным, в центре города Нальчика сейчас собрались на несанкционированный митинг десятки возмущенных мужчин с флагами. На месте находится полиция и правоохранительные органы. Также стянуты дополнительные силы правоохранителей из соседних республик.

Сейчас как сообщают представители регионального управления СКР по КБР, проводится проверка по факту беспорядков в населенном пункте Кенделен. Планируется установить всех зачинщиков и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 17-18 сентября в Кенделене разгорелся конфликт из-за того, что сельчане не дали пройти всадникам конным строем через свой населенный пункт на гору Канжаль. Акция должна была быть приурочена к 310-й годовщине победы кабардинцев над татарским войском в Канжальской битве. По предварительным данным, в беспорядках в Кенделене пострадали 9 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/669633" frameborder="0"></iframe> Драка в Нальчике.