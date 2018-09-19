2018-09-19T20:43:24+03:00
Происшествия

В Нальчике начались народные волнения из-за событий в селении Кенделен

На улицы столицы Кабардино-Балкарии вышли протестующие с флагами [видео с места событий]
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
В Нальчик стянуты силы омона и РосгвардииВ Нальчик стянуты силы омона и РосгвардииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике 19 сентября начались волнения: местные жители выходят на улицы с флагами и выкрикивают лозунги. Поводом для выступления стали недавние крупные беспорядки в приэльбрусском селе Кенделен.

Ранее жители этого селения наотрез отказались пропускать всадников, решивших проехать через село. По предварительным данным, в центре города Нальчика сейчас собрались на несанкционированный митинг десятки возмущенных мужчин с флагами. На месте находится полиция и правоохранительные органы. Также стянуты дополнительные силы правоохранителей из соседних республик.

Сейчас как сообщают представители регионального управления СКР по КБР, проводится проверка по факту беспорядков в населенном пункте Кенделен. Планируется установить всех зачинщиков и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 17-18 сентября в Кенделене разгорелся конфликт из-за того, что сельчане не дали пройти всадникам конным строем через свой населенный пункт на гору Канжаль. Акция должна была быть приурочена к 310-й годовщине победы кабардинцев над татарским войском в Канжальской битве. По предварительным данным, в беспорядках в Кенделене пострадали 9 человек.

Драка в Нальчике.

Кенделен.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следователи о деле бизнесмена, зарезавшего грабителей: грань очень тонкая, и задача - отделить преступление от правомерных действий
Предприниматель из Татарстана спасал не только свою жизнь, но и своей жены, а также друга. И он все еще может подвергнуться уголовному преследованию
Новости 24
В Чечне на «Грозненском море» устроят гонки лодок на солнечных батареях
Дагестан готовится к международному фестивалю русских театров
Старейшины Карачаево-Черкесии просят не поддаваться на провокации из-за событий в КБР
Салют на День города в Ставрополе 2018: время и место
Ставрополье собрало рекордный курортный сбор
На Ставрополье посадили экс-начальника районного следкома
В Ессентуках продается антикварный рояль за 1,3 миллиона рублей
750 млн рублей потратит Ставрополье на подготовку к отопительному сезону
Четверо пострадали в ДТП в Дагестане
Полицейский из Ессентуков вытащил из канавы на Бермамыте попавших в беду туристов
В Дагестане взялись за псевдоинвалидов
Турист из Америки погиб в Северной Осетии
Карачаево-Черкесия поможет родственникам погибших и пострадавших в ДТП в Воронежской области
В Ставрополе дебошир нахамил полицейскому в гражданском и получил по голове
В Ставрополе задержан мужчина, поставивший "на счетчик" своего друга
В КБР введен карантин по бешенству
В Дагестане задержаны фальшивомонетчики, изготовившие поддельные банкноты на 30 млн рублей
Махачкалинца будут судить за убийство учительницы
В Ставрополе пройдет урок финансовой грамотности от специалистов Центробанка
Десятки тысяч бутылок поддельного алкоголя нашли в Северной Осетии
Баран стал главным призом на конкурсе журналистов в Дагестане
Готовность энергетиков СКФО к холодам проверит спецкомиссия
Хирург из Кабардино-Балкарии спас в Москве безнадежного пациента с онкологией
В Ставрополе при столкновении двух маршруток пострадала женщина
В РАНХиГС начала работу Президентская программа подготовки управленческих кадров