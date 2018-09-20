2018-09-20T10:55:27+03:00
Происшествия

Пропавшую в Северной Осетии москвичку могли разорвать медведи

Женщину ищут в горах уже десять дней
Алена БЕЛЯЕВА
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Мария УстюжаниноваМария УстюжаниноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Более сотни человек ищут москвичку Марию Устюжанинову, которая пропала в горах Северной Осетии еще 10 сентября. Поисковики, егеря, полицейские и спасатели прочесывают маршрут, по которому могла пойти девушка, но пока безрезультатно. На сегодняшний день удалось отыскать лишь фантик от конфеты и след от берца 38 размера, которые предположительно могли принадлежать Марии.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" участники поисковой операции, Устюжанинова приехала в Северную Осетию, чтобы посетить "Город мертвых". Она заселилась в гостевой дом в селении Гизель и планировала дойти до окончательной точки своего маршрута через Кобан. Последний раз Марию видели в местном магазинчике, где она покупала продукты.

Женщину ищут 10 дней Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщину ищут 10 днейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если следов женщины обнаружить практически не удалось, то вот отпечатков лап медведей, волков и шакалов вдоль ее предполагаемого маршрута егеря нашли огромное количество.

- Вероятнее всего, что на путешественницу напали дикие звери. Мы уже понимаем, что скорее всего найдем не живого человека, а тело. Никто бы не продержался в одиночку десять дней в горах без еды и оружия, - признался поисковик.

Поиски Марии Устюжаниновой осложняются еще и тем, что она никому не рассказывала конкретные данные о своем маршруте и выбрала не популярные туристические тропы, а индивидуальный путь. Известно лить то, что она планировала за день вернуться. Поэтому приходится прочесывать большую территорию.

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