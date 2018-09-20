В КБР на посту у города Баксан произошла перестрелка

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-20T11:11:03+03:00

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На посту ДПС около города Баксана на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло вооруженное противостояние.

На посту, по предварительным данным, произошло перестрелка между прибывшими на место бойцами Росгвардии и не желающими отступать участниками недавнего громкого конфликта в горном приэльбрусском селении Кенделен. Все происходившее на блокпосту попало на видео.

Есть информация, что люди пытались прорваться в Нальчик, где еще днем 19 сентября вспыхнули массовые беспорядки. Для того, чтобы конфликт в городе не развивался, в Нальчик силовики не дают въезжать гостям из других населенных пунктов.

Напомним, на днях около тридцати всадников попытались пройти конным маршем через селение Кенделен. Местные жители впускать их наотрез отказались.Те попытались прорваться через село силой. Вспыхнула потасовка, есть как минимум девять пострадавших. Разнимать участников драки пришлось бойцам омона и Росгвардии.

Есть несколько десятков задержанных, как в самом Кенделене, так и в Нальчике и других населенных пунктах КБР.