Верховный суд Дагестана отказался освобождать министра-коррупционера

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-20T12:28:22+03:00

Танка Ибрагимов ушел в отставку в апреле этого года

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Верховный суд Дагестана отказался освобождать бывшего министра республиканского здравоохранения. Танка Ибрагимов останется в СИЗО до 7 ноября. Напомним, против чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в многомиллионном мошенничестве и создании организованной преступной группы.

Напомним, в марте нынешнего года политика задержали из-за многомиллионных афер при проведении электронных аукционов для покупки лекарств и создания преступной группы. Ибрагимов вместе с сообщниками завышал цены на покупку оборудования для больниц. Таким образом ему удалось похитить более 44 миллионов рублей.

Первоначально Танку Ибрагимова отправили под домашний арест, но через некоторое время вскрылись новые аферы чиновника. Оказалось, что он завышал цены не только на оборудование, но и на лекарства. Из-за этого он причинил ущерб государству на общую сумму более 71 миллиона рублей. После этого домашний арест сменился заключением в СИЗО.

Адвокат подозреваемого попытался оспорить решение, но Верховный суд оставил Ибрагимова в СИЗО до 7 ноября нынешнего года.

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