Во Владикавказе горит крупный торговый центр
20 сентября в одном из крупнейших торговых центров Владикавказа произошел сильный пожар. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" очевидцы с места событий, огонь вспыхнул в первой половине дня в ТЦ "Столица". Дым от горящего здания был виден за несколько кварталов.
В срочном порядке всех посетителей и работников местных магазинов эвакуировали на улицу. Люди в панике выбегали через главные и запасные выходы. В считанные минуты на место прибило несколько машин пожарных и экипажи "Скорой помощи". Спасатели ринулись в горящее здание, чтобы локализовать очаг возгорания.
Пожар в ТЦ во Владикавказе.
На данный момент по словам местных жителей, дыма больше не видно. Пожарные работают внутри торгового центра. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Это предстоит выяснить экспертам. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Во Владикавказе горит торговый центр.
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