2018-09-20T13:18:40+03:00
Происшествия

Во Владикавказе горит крупный торговый центр

Спасатели эвакуировали посетителей [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Пожар был виден издалека. Фото: скриншот видеоПожар был виден издалека. Фото: скриншот видео
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20 сентября в одном из крупнейших торговых центров Владикавказа произошел сильный пожар. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" очевидцы с места событий, огонь вспыхнул в первой половине дня в ТЦ "Столица". Дым от горящего здания был виден за несколько кварталов.

В срочном порядке всех посетителей и работников местных магазинов эвакуировали на улицу. Люди в панике выбегали через главные и запасные выходы. В считанные минуты на место прибило несколько машин пожарных и экипажи "Скорой помощи". Спасатели ринулись в горящее здание, чтобы локализовать очаг возгорания.

Пожар в ТЦ во Владикавказе.

На данный момент по словам местных жителей, дыма больше не видно. Пожарные работают внутри торгового центра. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Это предстоит выяснить экспертам. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Во Владикавказе горит торговый центр.

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