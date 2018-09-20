Во Владикавказе горит крупный торговый центр

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-20T13:18:40+03:00

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20 сентября в одном из крупнейших торговых центров Владикавказа произошел сильный пожар. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" очевидцы с места событий, огонь вспыхнул в первой половине дня в ТЦ "Столица". Дым от горящего здания был виден за несколько кварталов.

В срочном порядке всех посетителей и работников местных магазинов эвакуировали на улицу. Люди в панике выбегали через главные и запасные выходы. В считанные минуты на место прибило несколько машин пожарных и экипажи "Скорой помощи". Спасатели ринулись в горящее здание, чтобы локализовать очаг возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/669712" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ во Владикавказе.

На данный момент по словам местных жителей, дыма больше не видно. Пожарные работают внутри торгового центра. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Это предстоит выяснить экспертам. Информации о погибших и пострадавших не поступало.