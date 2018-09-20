2018-09-20T15:57:17+03:00
Общество

Как обнаружить ловушки недобросовестных финансовых организаций, не испортить свою кредитную историю и благополучно разрешить житейские вопросы с помощью заемных средств

Проект министерства финансов Ставропольского края «Знания для жизни» расскажет о правах заемщика и научит, как их защитить
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Прежде чем брать кредит, узнайте все о правах заемщиковПрежде чем брать кредит, узнайте все о правах заемщиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Права заемщика.Как обнаружить ловушки недобросовестных финансовых организаций, не испортить свою кредитную историю и благополучно разрешить житейские вопросы с помощью заемных средств

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