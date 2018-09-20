Как обнаружить ловушки недобросовестных финансовых организаций, не испортить свою кредитную историю и благополучно разрешить житейские вопросы с помощью заемных средств
Проект министерства финансов Ставропольского края «Знания для жизни» расскажет о правах заемщика и научит, как их защитить
Прежде чем брать кредит, узнайте все о правах заемщиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Права заемщика.Как обнаружить ловушки недобросовестных финансовых организаций, не испортить свою кредитную историю и благополучно разрешить житейские вопросы с помощью заемных средств