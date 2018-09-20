Во время беспорядков в Кабардино-Балкарии ранены двое полицейских

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-20T16:42:54+03:00

Во время беспорядков в Кабардино-Балкарии пострадали двое полицейских Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Задержаны 70 участников потасовки в Кенделене и других населенных пунктах

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В Кабардино-Балкарии при усмирении разбушевавшейся толпы получили травмы несколько бойцов ОМОН и спецподразделения «Гром». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, у одного из пострадавших правоохранителей серьезная черепно-мозговая травма из-за прямого попадания в голову тяжелым камнем. На другого силовика наехал автомобиль, и он получил тяжелую травму ног. Сообщается также о девяти пострадавших среди участников потасовки.

Напомним, столкновения у кабардино-бакларскского селения Кенделена, произошли 19 сентября. Местные жители отказались пропускать через свой населенный пункт группу всадников, направлявшихся на ближайшую гору почтить память воинов, погибших при защите родины 300 лет назад. Началась массовая потасовка.

Прибывшие на место силовики попытались сдержать толпу и получили отпор от некоторых весьма жестко настроенных парней. Волнения, свящанные с инцидентом в Кенделене, прошли также в Нальчике и у населенного пункта Баксан.

По предварительной информации, после беспорядков в Кенделене, Баксане и Нальчике задержали от 40 до 70 человек. Большая часть уже отпущена по домам после профилактической беседы. Сейчас ситуация в республике полностью контролируется властями.