2018-09-20T16:42:54+03:00
Происшествия

Во время беспорядков в Кабардино-Балкарии ранены двое полицейских

Задержаны 70 участников потасовки в Кенделене и других населенных пунктах
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Во время беспорядков в Кабардино-Балкарии пострадали двое полицейскихВо время беспорядков в Кабардино-Балкарии пострадали двое полицейскихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии при усмирении разбушевавшейся толпы получили травмы несколько бойцов ОМОН и спецподразделения «Гром». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, у одного из пострадавших правоохранителей серьезная черепно-мозговая травма из-за прямого попадания в голову тяжелым камнем. На другого силовика наехал автомобиль, и он получил тяжелую травму ног. Сообщается также о девяти пострадавших среди участников потасовки.

Напомним, столкновения у кабардино-бакларскского селения Кенделена, произошли 19 сентября. Местные жители отказались пропускать через свой населенный пункт группу всадников, направлявшихся на ближайшую гору почтить память воинов, погибших при защите родины 300 лет назад. Началась массовая потасовка.

Прибывшие на место силовики попытались сдержать толпу и получили отпор от некоторых весьма жестко настроенных парней. Волнения, свящанные с инцидентом в Кенделене, прошли также в Нальчике и у населенного пункта Баксан.

По предварительной информации, после беспорядков в Кенделене, Баксане и Нальчике задержали от 40 до 70 человек. Большая часть уже отпущена по домам после профилактической беседы. Сейчас ситуация в республике полностью контролируется властями.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Никаких очередей: специалисты Почты России показали ставропольское отделение нового формата
Глава строительной компании Каляда украл у Ставрополья 6 миллионов
Газпром построит в Карачаево-Черкесии уникальный спортивный объект
Жителя Ессентуков с заразной формой туберкулеза принудительно отправят на лечение
Как помочь ребенку с аутизмом
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал работу USADA
На Ставрополье огороднику может грозить срок за 240 кустов конопли
99-летний водитель погиб в аварии на Ставрополье
В Минводах автомобилистка отбилась от троих грабителей
В Невинномысске школьник надышался газом и умер на лавочке
Ессентукский полицейский, давший отпор вооруженным бандитам, награжден медалью «За отвагу»
В Кисловодске в ДТП пострадали человека
В ДТП в Дагестане погиб 28-летний парень
В Чечне на «Грозненском море» устроят гонки лодок на солнечных батареях
Дагестан готовится к международному фестивалю русских театров
Старейшины Карачаево-Черкесии просят не поддаваться на провокации из-за событий в КБР
Салют на День города в Ставрополе 2018: время и место
Ставрополье собрало рекордный курортный сбор