Ставропольский депутат подозревается в смерти дорожного чиновника

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-20T16:10:12+03:00

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На Ставрополье возбудили уголовное дело против заместителя председателя Думы Георгиевского городского округа Юлия Погребенного. Следователи подозревают чиновника в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" близкий к следствию источник, в начале августа текущего года на рыбалке в Георгиевском районе погиб директор дорожного ремонтно-строительного управления округа Сергей Ивченко. Оказалось, что отдыхал мужчина именно с Юлием Погребенным. Теперь последнего подозревают в том, что он причастен к смерти дорожника.

Согласно имеющимся данным, мужчины неплохо проводили время на природе. В какой-то момент Сергей Ивченко начал собираться домой. Погребенный его отговаривал и предлагал продлить отдых. Вероятно, оба приятеля находились в состояни алкогольного опьянения.

Когда Ивченко все же ушел, чиновник сел в машину и поехал за ним. Точно неизвестно, что произошло между ними, когда Погребенный догнал приятеля. Источник сообщил только то, что машина неожиданно покатилась и переехала директора дорожного управления. От полученных травм потерпевший скончался.