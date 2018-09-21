Краевой центр - в «десятке» самых экологически чистых городов России

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-21T16:01:20+03:00

Готовясь к двойному празднику - Дню края и Дню города, Ставрополь заметно похорошел и преобразился. В краевой столице появились новые достопримечательности, отремонтировали многие здания, выложили новую тротуарную плитку, обустроили современные детские площадки, остановки общественного транспорта и многое другое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Тема экологии напрямую связана со здоровьем людей, а потому никогда не потеряет своей остроты. Ежегодно специалисты проверяют воздух, почву и воду на "вредность", делают специальные замеры и опрашивают жителей разных городов страны, например, о том, легко ли им дышится, чистую ли воду они пьют, много ли деревьев и цветов там, где они живут.

По итогам последнего такого опроса в Ставрополе подавляющее большинство местных жителей высоко оценили свой город с точки зрения экологического благополучия, и он занял девятую строчку в рейтинге самых экологически чистых городов России.

"Комсомолка" узнала у мэра Ставрополя Андрея Джатдоева, как краевой столице удается оставаться зеленой и радовать горожан чистотой и порядком.

- Ставрополь богат на природные памятники. Это Михайловский родник, Холодный родник, Урочище «Корыта», Травертиновый источник. Есть у нас заказники: Вишневая поляна площадью в 70 гектаров, заказник «Приозерный» в 1400 га, урочище в зоне Пионерского пруда, где растут многовековые дубы. И все территории как особо ценные охраняются государством, - рассказал Андрей Хасанович в эфире Радио «КП». - У нас общая площадь округа достигает 28 тысяч гектаров, и из них 9 тысяч - зона озеленения, а 5 тысяч га - леса. Ежегодно динамика зон озеленения растет. Недавно высадили новый - «Кадетский» - лес в Юго-Западном районе. Его территория - 12 га, высадили аллею лип на улице Пушкина - причем сажали уже взрослые 5 - 6-метровые деревья - так же поступили и на территории у нового Ледового дворца. Такие саженцы дороже на 70 процентов, но зато не нужно ждать 10 лет, пока они взойдут. Я вообще считаю, надо уходить от синдрома завтрашнего дня и жить хорошо сегодня. В ближайшее время на улицах Ленина и Пушкина мы заменим акации и старые дубы - не вековые, а те, что успели вырасти из желудей, затем продолжим наводить красоту на Крепостной горе в районе бассейна - там уже появились новые деревца и разбивают клумбы. За год мы обновили ландшафт разных районов города: железнодорожный вокзал, на улице Дзержинского и другие места.

Еще мы сделали жесткими границы лесов, и они теперь стоят на кадастре. Что это дает? Главное - возможность жесткой сохранности. Раньше захотел, на окраине леса дом построил - границ-то нет. Так что что-то нам пришлось снести. Где-то даже палку перегнули: дачи попали в зону лесов. За самовольной вырубкой следят общественность города, зеленая комиссия и полиция.

К сожалению, иногда приходится зеленые насаждения самим рубить. За год полтысячи деревьев упали: 15 - 20% на газон, а остальное на сети и автомобили. Сейчас у нас в обработке 3,5 тысячи заявок на спил сухостоя.

Основу нашему зеленому городу закладывали наши деды, и мы обязаны делать также. Должны менять фонд, ведь если не будем воспроизводить, настанет день, когда деревья умрут и останется пустота.

КСТАТИ

Глава города рассказал также, что фонтан на Крепостной горе снова играет цветом и музыкой. За 3,5 миллиона рублей спонсор поменял сгоревшее оборудование, и к фонтану вновь вернулась былая красота.