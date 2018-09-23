2018-09-23T16:33:14+03:00
Общество

Продолжение «Игры престолов» предложили снять в «городе мёртвых» в Северной Осетии

Энтузиасты считают, что ритуальное место идеально подходит под атмосферу сериала
Андрей ЗОБОВ
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«Город мёртвых» Даргавс предлагают сделать местом съёмки нового фильма по вселенной «Игры престолов». Фото: кадр видео«Город мёртвых» Даргавс предлагают сделать местом съёмки нового фильма по вселенной «Игры престолов». Фото: кадр видео
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В Северной Осетии группа энтузиастов и поклонников «Игры престолов» решила предложить команде сериала и каналу HBO снять продолжение культовой саги в «городе мёртвых» Даргавс.

Фанаты считают, что руины древнего города идеально подходят для съёмок нового сериала, который будет развивать и раскрывать историю мира, описанного в сериале и книге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Проект уже анонсирован производителями «Игры престолов» — американской телевизионной и спутниковой сетью HBO, однако подробности его сюжета ещё неизвестны.

Чтобы привлечь внимание создателей, группа энтузиастов сняла и смонтировала короткий видеоролик, демонстрирующий «товар лицом». Под легендарную заглавную тему сериала авторства композитора Рамина Джавади, на кадрах видео демонстрируются пейзажи и интерьеры мёртвого города, полные костей склепы и усыпальницы.

Продолжение «Игры престолов» могут снять в «Городе мёртвых» в Северной Осетии.Энтузиасты смонтировали ролик, демонстрирующий «товар лицом». Видео: социальные сети

В социальных сетях ролик вызвал широкий резонанс. Жители Северной Осетии разделились на два лагеря: некоторые пришли в восторг от мысли, что легендарный сериал будет сниматься в их родной республике и прославлять её красоты, другие посчитали, что снимать коммерческий сериал в месте, где предки на протяжении столетий хоронили умерших — преступление.

Пока жаркие споры продолжаются, инициаторы проекта надеются, что видеоролик наберёт достаточную популярность в интернете и их мечта претвориться в жизнь.

— Мы прислали наше видео на официальную почту HBO с предложением сделать Даргавс местом съёмок спин-оффа. Но, уверен, таких предложений тысячи. Поэтому нам нужна помощь всех фанатов «Игры престолов», чтобы идея получила поддержку и популярность в интернете. Тогда у нас будут реальные шансы, — считает один из идейных вдохновителей проекта Вадим.

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