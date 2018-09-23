2018-09-23T20:05:24+03:00
Общество

Замглавы администрации правительства Дагестана арестован судом

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Андрей ЗОБОВ
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Фото: Правительство Республики ДагестанФото: Правительство Республики Дагестан
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Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя администрации правительства Республики Дагестан Исмаила Эфендиева. Задержанный в субботу чиновник проведёт в изоляторе 10 дней, однако в случае предъявления официальных обвинений арест будет продлён до двух месяцев.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» собственный источник в правоохранительных органах республики, сейчас следствие как раз занимается подготовкой официального обвинения. Считается, что чиновник превышал служебные полномочия и будет проходить по делу первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Рамзана Алиева. Он был задержан в «первой волне» кадровой чистки от коррумпированных чиновников в начале февраля текущего года.

— Вчера сотрудники правоохранительных органов производили выемку документов в министерстве труда и соцразвития республики. Вероятнее всего, этот процесс непосредственно связан с арестом самого Эфендиева, — сообщил информированный источник.

Напомним, что вчера также прошли обыски в рабочем кабинете и в доме арестованного чиновника.

Помимо связей с уголовными преступлениями Алиева, Эфендиев подозревается в превышении служебных полномочий. По данным источника, он приказал подозреваемому в растрате начальнику ГКУ РД «Автохозяйство» Асахабу Абдулатипову ремонтировать частные машины в гараже подконтрольного государственного учреждения.

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